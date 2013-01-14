|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:08
sal написав: nalim написав:
просто кто-то должен и имитировать работу
луценко бурный деятель. но сколько можно? хватит уже тянуть. это никому не интересно
Луцика тюрьма ничему не научила.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:05
freeze написав:
Сложно сказать, что именно приплели по Ефремову , но даю 99 процентов вероятности на то, что экс-регионала выпустят вчистую...
А никто и не удивится.
Штепа, вышки Бойко и т.д. и т.п. Импотенты в нашей власти всегда находят новое дно(хотя со слов Чумака на того же Бойко у Луцика куча материалов, но...).
Против Евремова даже ФБР чего-то накопало, но видимо всё как всегда...
А после Ефремова и Надю выпустят. 100%. Она пошутила. Доказательств нет.
-
vladvlas
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 23:20
nalim написав: sal написав: nalim написав:
просто кто-то должен и имитировать работу
луценко бурный деятель. но сколько можно? хватит уже тянуть. это никому не интересно
Луцика тюрьма ничему не научила.
у него впереди вторая ходка, так что будет время подучится...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3548
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:39
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:45
Тракторист написав:
у него впереди вторая ходка, так что будет время
А как дела идут у Нади и у Рубана?
Юлю к ним подтянут или нет? когда
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:47
freeze написав:
Ефремов без сомнения среди бывших регионалов заслуживает уважения
разделяю. Но средь них больше всего мне был по душе Кушнарев. Он и Черновол-старший. Будь они живы, все в Украине пошло бы не так, как ныне идет, и не появилась бы эта дурацкая тема, которая стопроцентно тянет на статью УК.
-
PSPoldman
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 07.03.09
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:09
"Трампу глубоко противна проблема Украины, заниматься ею он не желает, считая ее наследством Барака Обамы."
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:57
Между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.
Об этом говорится в письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации “Росатом” Кирилла Комарова.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:48
PSPoldman написав: freeze написав:
Ефремов без сомнения среди бывших регионалов заслуживает уважения
разделяю. Но средь них больше всего мне был по душе Кушнарев. Он и Черновол-старший. Будь они живы, все в Украине пошло бы не так, как ныне идет, и не появилась бы эта дурацкая тема, которая стопроцентно тянет на статью УК.
Кушнарев? Который в 2004-м организовывал ПиСУАр?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2275
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13750
|
|
|183
|80152
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4992
|
|