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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3916391739183919
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:08

  sal написав:
  nalim написав:просто кто-то должен и имитировать работу

луценко бурный деятель. но сколько можно? хватит уже тянуть. это никому не интересно

Луцика тюрьма ничему не научила.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:05

  freeze написав:Сложно сказать, что именно приплели по Ефремову , но даю 99 процентов вероятности на то, что экс-регионала выпустят вчистую...
А никто и не удивится.
Штепа, вышки Бойко и т.д. и т.п. Импотенты в нашей власти всегда находят новое дно(хотя со слов Чумака на того же Бойко у Луцика куча материалов, но...).
Против Евремова даже ФБР чего-то накопало, но видимо всё как всегда...
А после Ефремова и Надю выпустят. 100%. Она пошутила. Доказательств нет.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:20

  nalim написав:
  sal написав:
  nalim написав:просто кто-то должен и имитировать работу

луценко бурный деятель. но сколько можно? хватит уже тянуть. это никому не интересно

Луцика тюрьма ничему не научила.

у него впереди вторая ходка, так что будет время подучится... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:39

Re: фбр

https://vesti-ukr.com/politika/295102-e ... po-ukraine
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:45

Re: воля

  Тракторист написав:у него впереди вторая ходка, так что будет время

А как дела идут у Нади и у Рубана?
Юлю к ним подтянут или нет? когда
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:47

  freeze написав:Ефремов без сомнения среди бывших регионалов заслуживает уважения
разделяю. Но средь них больше всего мне был по душе Кушнарев. Он и Черновол-старший. Будь они живы, все в Украине пошло бы не так, как ныне идет, и не появилась бы эта дурацкая тема, которая стопроцентно тянет на статью УК.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:09

Re: Украина и США

"Трампу глубоко противна проблема Украины, заниматься ею он не желает, считая ее наследством Барака Обамы."
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:57

Re: Украина и РФ

Между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.
Об этом говорится в письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации “Росатом” Кирилла Комарова.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:48

  PSPoldman написав:
  freeze написав:Ефремов без сомнения среди бывших регионалов заслуживает уважения
разделяю. Но средь них больше всего мне был по душе Кушнарев. Он и Черновол-старший. Будь они живы, все в Украине пошло бы не так, как ныне идет, и не появилась бы эта дурацкая тема, которая стопроцентно тянет на статью УК.


Кушнарев? Который в 2004-м организовывал ПиСУАр?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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