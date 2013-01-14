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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3918391939203921>
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 20:58

  sal написав:Кабинет министров Украины в этом году направит на проекты инфраструктуры Донбасса 12 млрд грн.

а почему так мало?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:51

  Тракторист написав:
  sal написав:Кабинет министров Украины в этом году направит на проекты инфраструктуры Донбасса 12 млрд грн.
а почему так мало?

Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит :wink:
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:06

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  sal написав:Кабинет министров Украины в этом году направит на проекты инфраструктуры Донбасса 12 млрд грн.
а почему так мало?

Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит :wink:

а по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен прийти?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:11

Re: пока придут

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря из-за отсутствия доказательств их вины.
Об этом сообщила САП.
Всю вину и ответственность взял на себя подозреваемый по делу предприниматель Литвин.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:12

Re: вышки

  Тракторист написав:по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен

по-детски: свой/чужой
других у нас нет
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:22

  sal написав:
  Тракторист написав:по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен

по-детски: свой/чужой
других у нас нет

а вас всего две градации "свой/чужой"?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:27

Re: придет ваш

  Тракторист написав:всего две градации "свой/чужой"?

Если вы не кричали - "ТАК - Ющенко" значит вы были за тех.
Если вы не поддерживаете нынешнюю Владу, значит вы за Бойко.
Не ТАК?) а как
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:30

Re: санкции, не санкции, НАТО, не НАТО

- Алло, это СБУ? Мой сосед болеет за Англию!
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:32

Re: очень просто - проще простого

Если вы не за "майдан" - значит вы за таёжный союз!
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:54

  sal написав:
  Тракторист написав:всего две градации "свой/чужой"?

Если вы не кричали - "ТАК - Ющенко" значит вы были за тех.
Если вы не поддерживаете нынешнюю Владу, значит вы за Бойко.
Не ТАК?) а как

то есть по вашей логике если я за здравый смысл, то это против всех?... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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