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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 11 лип, 2018 20:58
sal написав:
Кабинет министров Украины в этом году направит на проекты инфраструктуры Донбасса 12 млрд грн.
а почему так мало?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Чет 12 лип, 2018 14:51
Тракторист написав: sal написав:
Кабинет министров Украины в этом году направит на проекты инфраструктуры Донбасса 12 млрд грн.
а почему так мало?
Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
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Starikan
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:06
Starikan написав: Тракторист написав: sal написав:
Кабинет министров Украины в этом году направит на проекты инфраструктуры Донбасса 12 млрд грн.
а почему так мало?
Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит
а по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен прийти?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:11
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря из-за отсутствия доказательств их вины.
Об этом сообщила САП.
Всю вину и ответственность взял на себя подозреваемый по делу предприниматель Литвин.
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sal
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:12
Тракторист написав:
по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен
по-детски: свой/чужой
других у нас нет
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sal
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:22
sal написав: Тракторист написав:
по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен
по-детски: свой/чужой
других у нас нет
а вас всего две градации "свой/чужой"?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:27
Тракторист написав:
всего две градации "свой/чужой"?
Если вы не кричали - "ТАК - Ющенко" значит вы были за тех.
Если вы не поддерживаете нынешнюю Владу, значит вы за Бойко.
Не ТАК?) а как
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sal
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:30
- Алло, это СБУ? Мой сосед болеет за Англию!
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sal
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:32
Если вы не за "майдан" - значит вы за таёжный союз!
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sal
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Додано: Чет 12 лип, 2018 15:54
sal написав: Тракторист написав:
всего две градации "свой/чужой"?
Если вы не кричали - "ТАК - Ющенко" значит вы были за тех.
Если вы не поддерживаете нынешнюю Владу, значит вы за Бойко.
Не ТАК?) а как
то есть по вашей логике если я за здравый смысл, то это против всех?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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