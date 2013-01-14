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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:24
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України!
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:41
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Чомусь практично всі , хто за "здравий смисл" - в результаті проти українського без російського ... Та й взагалі в загальному проти українського починаючи з мови ... Що ж не так в цій консерваторії ?
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:50
Re: на справди
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:05
мне последние 2 недели эта карта покоя не дает -
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:00
одни закон нарушали, а другие его защищали... до тех пор пока мы не поймём что беззаконие пораждает только ещё большее беззаконие мы хорошо жить не будем...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:16
Якщо Ви скажете яке у Вас культурне надбання ,тобто, чи поважаєте Ви українську рідну мову , українські традицїї ,Прапор ,Гімн України ,любов до рідної землі,Батьківщини.Якщо у Вас нема відповіді на це питання ,то до кого Ви відносите себе і яку культуру сповідуєте ?А от потім починаються всі спілкування в розумінні пурушення законності дій одних ,чи інших.
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:27
для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:29
Тракторист
Далі ,продовжуйте .Я хочу зробити оцінку ,тобто ідентифікацію Вас,хто Ви є в украінському суспільстві ,а також Ваші права ,та вимоги .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 12 лип, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:34
а какого продолжения вы ждёте? или вы считаете что можно любить страну и её атрибуты, но при этом страна не любит свой народ? я свою часть общественного договора выполняю и требую от противоположной стороны чтобы она выполняла свои обязаности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:39
Тракторист Звідкіля мені знати ,може Ви вболіваєте за іншу краіну ,та культуру ,а тут щось вимагаєте .Чи є у Вас моральне право ,ось в чому річ.Продовжуйте і дайте мені відповідь на перше питання .
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