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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:46
Тракторист написав:
для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...
Годнота, вы украинский язык и не знали, и не владеете им. Вам лишь бы, Россия побыстрее к вам пришла. Ну так, ДНР или ЛНР ждут вас.
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pesikot
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Додано: Чет 12 лип, 2018 20:59
Тракторист написав: sal написав: Тракторист написав:
всего две градации "свой/чужой"?
Если вы не кричали - "ТАК - Ющенко" значит вы были за тех.
Если вы не поддерживаете нынешнюю Владу, значит вы за Бойко.
Не ТАК?) а как
то есть по вашей логике если я за здравый смысл, то это против всех?...
Тракторист написав:
для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...
ну и чего тут скромничали-юлили?!!
Типичное ПР-овское бы..электорат!
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:43
Тракторист написав:
для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь
благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...
Тракторист написав:
а какого продолжения вы ждёте? или вы считаете что можно любить страну и её атрибуты, но при этом страна не любит свой народ? я свою часть общественного договора выполняю
и требую от противоположной стороны чтобы она выполняла свои обязаности...
Просто хочется узнать - какую именно часть общественного договора он выполняет...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:49
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Укриана прекрасно живет уже хз сколько лет разделенная с дыры
свинорыл
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yama
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