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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3919392039213922
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:46

  Тракторист написав:для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...

Годнота, вы украинский язык и не знали, и не владеете им. Вам лишь бы, Россия побыстрее к вам пришла. Ну так, ДНР или ЛНР ждут вас.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:59

  Тракторист написав:
  sal написав:
  Тракторист написав:всего две градации "свой/чужой"?

Если вы не кричали - "ТАК - Ющенко" значит вы были за тех.
Если вы не поддерживаете нынешнюю Владу, значит вы за Бойко.
Не ТАК?) а как

то есть по вашей логике если я за здравый смысл, то это против всех?... :mrgreen:


  Тракторист написав:для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...


:wink:

ну и чего тут скромничали-юлили?!! :roll:

Типичное ПР-овское бы..электорат! :twisted:
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Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:43

  Тракторист написав:для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...


  Тракторист написав:а какого продолжения вы ждёте? или вы считаете что можно любить страну и её атрибуты, но при этом страна не любит свой народ? я свою часть общественного договора выполняю и требую от противоположной стороны чтобы она выполняла свои обязаности...


Просто хочется узнать - какую именно часть общественного договора он выполняет... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:49

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Укриана прекрасно живет уже хз сколько лет разделенная с дыры
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:42

У Туреччині помер українець, який перебував у комі після побиття російським туристом

В одній із лікарень Туреччині помер 57-річний український турист із Запоріжжя, який тиждень перебував у комі після того, як 7 липня його побив турист із Російської Федерації на курорті в м. Анталія.

Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в запорізькому туристичному агентстві "Ліга-Тур-Сервіс", житель Запоріжжя помер у суботу близько 10:00. Інформацію про це турагентство отримало від родичів чоловіка.

У суботу вдень в Запорізькому аеропорту готувалися прийняти літак санавіації з Анталії з постраждалим українським туристом, однак за кілька годин до прильоту літака рейс несподівано скасували.

Як повідомлялося, 7 липня 2018 року 57-річний житель Запоріжжя дістав важкі травм унаслідок того, що на території готелю "Ganita holiday village" у м. Аланья, провінція Анталія його побив громадянин РФ. Українця у непритомному стані госпіталізували в реанімацію лікарні м. Аланія, де той перебував у комі.

За наявною інформацією, конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом з РФ виник під час перегляду матчу ЧС з футболу Хорватія – Росія.

За словами родичів українця, турецька поліція оштрафувала росіянина на 800 дол. після чого той виїхав додому в Росію.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/518254.html
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:05

  Kripo написав:
  Тракторист написав:
  sal написав:Если вы не кричали - "ТАК - Ющенко" значит вы были за тех.
Если вы не поддерживаете нынешнюю Владу, значит вы за Бойко.
Не ТАК?) а как

то есть по вашей логике если я за здравый смысл, то это против всех?... :mrgreen:


  Тракторист написав:для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...


:wink:

ну и чего тут скромничали-юлили?!! :roll:

Типичное ПР-овское бы..электорат! :twisted:

это вы о чём? или пишите так что бы была понятна ваша мысль или не пишите лучше вовсе...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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