а какого продолжения вы ждёте? или вы считаете что можно любить страну и её атрибуты, но при этом страна не любит свой народ? я свою часть общественного договора выполняю и требую от противоположной стороны чтобы она выполняла свои обязаности...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:34
а какого продолжения вы ждёте? или вы считаете что можно любить страну и её атрибуты, но при этом страна не любит свой народ? я свою часть общественного договора выполняю и требую от противоположной стороны чтобы она выполняла свои обязаности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 12 лип, 2018 19:39
Тракторист Звідкіля мені знати ,може Ви вболіваєте за іншу краіну ,та культуру ,а тут щось вимагаєте .Чи є у Вас моральне право ,ось в чому річ.Продовжуйте і дайте мені відповідь на перше питання .
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:46
Годнота, вы украинский язык и не знали, и не владеете им. Вам лишь бы, Россия побыстрее к вам пришла. Ну так, ДНР или ЛНР ждут вас.
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:59
ну и чего тут скромничали-юлили?!!
Типичное ПР-овское бы..электорат!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:43
Просто хочется узнать - какую именно часть общественного договора он выполняет...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:49
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Укриана прекрасно живет уже хз сколько лет разделенная с дыры
свинорыл
Додано: Суб 14 лип, 2018 14:42
У Туреччині помер українець, який перебував у комі після побиття російським туристом
В одній із лікарень Туреччині помер 57-річний український турист із Запоріжжя, який тиждень перебував у комі після того, як 7 липня його побив турист із Російської Федерації на курорті в м. Анталія.
Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в запорізькому туристичному агентстві "Ліга-Тур-Сервіс", житель Запоріжжя помер у суботу близько 10:00. Інформацію про це турагентство отримало від родичів чоловіка.
У суботу вдень в Запорізькому аеропорту готувалися прийняти літак санавіації з Анталії з постраждалим українським туристом, однак за кілька годин до прильоту літака рейс несподівано скасували.
Як повідомлялося, 7 липня 2018 року 57-річний житель Запоріжжя дістав важкі травм унаслідок того, що на території готелю "Ganita holiday village" у м. Аланья, провінція Анталія його побив громадянин РФ. Українця у непритомному стані госпіталізували в реанімацію лікарні м. Аланія, де той перебував у комі.
За наявною інформацією, конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом з РФ виник під час перегляду матчу ЧС з футболу Хорватія – Росія.
За словами родичів українця, турецька поліція оштрафувала росіянина на 800 дол. після чого той виїхав додому в Росію.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 14 лип, 2018 15:05
это вы о чём? или пишите так что бы была понятна ваша мысль или не пишите лучше вовсе...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:10
Довольно много кусков хороших дорог на этой карте жёлтые или даже красные.
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:36
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