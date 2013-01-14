Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...
Годнота, вы украинский язык и не знали, и не владеете им. Вам лишь бы, Россия побыстрее к вам пришла. Ну так, ДНР или ЛНР ждут вас.
Ось, один представник на вимоги . То хай жре тепер свій парашенський паспорт.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 14 лип, 2018 18:21, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:ребе Нок Что сказать-то хотели ? Что русские свиньи везде.
Случившееся беда. Мне кажется есть некоторое замалчивание ситуации, если нет - то нелишним будет напомнить. Ну и считаю МИД явно недоработал что убийцу украинца выпустили из Турции в россию при таких обстоятельствах. Согласен?
pesikot написав:ребе Нок Что сказать-то хотели ? Что русские свиньи везде.
Случившееся беда. Мне кажется есть некоторое замалчивание ситуации, если нет - то нелишним будет напомнить. Ну и считаю МИД явно недоработал что убийцу украинца выпустили из Турции в россию при таких обстоятельствах. Согласен?
Лишається добавити, що убієнний в ОК https://ok.ru/profile/571191182603/ постив то дружбу з росіянами, то донецьких сиріт. От йому і відкрили очі, так що вони закрились назавжди.
pesikot написав:ребе Нок Что сказать-то хотели ? Что русские свиньи везде.
Случившееся беда. Мне кажется есть некоторое замалчивание ситуации, если нет - то нелишним будет напомнить. Ну и считаю МИД явно недоработал что убийцу украинца выпустили из Турции в россию при таких обстоятельствах. Согласен?
Лишається добавити, що убієнний в ОК https://ok.ru/profile/571191182603/ постив то дружбу з росіянами, то донецьких сиріт. От йому і відкрили очі, так що вони закрились назавжди.
А, ну тогда все нормально, он получи вроде то что хотел. Надо также реагировать и на убийство украинца с еврофлажочком где нибудь ЕС.