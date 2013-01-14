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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3919392039213922
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:38

ребе Нок
Что сказать-то хотели ?
Что русские свиньи везде.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:52

  pesikot написав:
  Тракторист написав:для меня украинский не родной, но я им владею в достаточной мере, однако с 2014 года принципиально этим языком не пользуюсь благодаря майдану и посмайданному нарушению моих прав и свобод...

Годнота, вы украинский язык и не знали, и не владеете им. Вам лишь бы, Россия побыстрее к вам пришла. Ну так, ДНР или ЛНР ждут вас.
Ось, один представник на вимоги . То хай жре тепер свій парашенський паспорт.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 14 лип, 2018 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:10

  pesikot написав:ребе Нок
Что сказать-то хотели ?
Что русские свиньи везде.

Случившееся беда. Мне кажется есть некоторое замалчивание ситуации, если нет - то нелишним будет напомнить. Ну и считаю МИД явно недоработал что убийцу украинца выпустили из Турции в россию при таких обстоятельствах. Согласен?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:33

  ребе Нок написав:
  pesikot написав:ребе Нок
Что сказать-то хотели ?
Что русские свиньи везде.

Случившееся беда. Мне кажется есть некоторое замалчивание ситуации, если нет - то нелишним будет напомнить. Ну и считаю МИД явно недоработал что убийцу украинца выпустили из Турции в россию при таких обстоятельствах. Согласен?


Лишається добавити, що убієнний в ОК https://ok.ru/profile/571191182603/ постив то дружбу з росіянами, то донецьких сиріт. От йому і відкрили очі, так що вони закрились назавжди.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:43

  Ой+ написав:
  ребе Нок написав:
  pesikot написав:ребе Нок
Что сказать-то хотели ?
Что русские свиньи везде.

Случившееся беда. Мне кажется есть некоторое замалчивание ситуации, если нет - то нелишним будет напомнить. Ну и считаю МИД явно недоработал что убийцу украинца выпустили из Турции в россию при таких обстоятельствах. Согласен?


Лишається добавити, що убієнний в ОК https://ok.ru/profile/571191182603/ постив то дружбу з росіянами, то донецьких сиріт. От йому і відкрили очі, так що вони закрились назавжди.

А, ну тогда все нормально, он получи вроде то что хотел. Надо также реагировать и на убийство украинца с еврофлажочком где нибудь ЕС.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:00

ПС. Какой бы он ни был, но он гражданин Украины и у граждан другой страны не может быть права убивать украинца.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  ребе Нок написав:Надо также реагировать и на убийство украинца с еврофлажочком где нибудь ЕС.


В ЄС навряд чи в подібній ситуації винуватця так просто би відпустили. А інформація на додаток, що "русский мир" небезпечний навіть для його носіїв - ось така іронія долі.
Памятаю як тішились в Москві, починаючи з фюрера, що:
Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан. Больше читайте тут: http://gordonua.com/news/worldnews/puti ... 36953.html

Причому брехня була і щодо цифр, та і по суті: організована група молодиків калічила розрізнених, часто старих вболівальників. Але поліція затримали пачки рашистів, суд виніс вироки, хоча навряд чи перевиховають, зате хоч ізолюють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 3919392039213922
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