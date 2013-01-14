Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лип, 2018 21:20
Vint написав: Kripo написав:
мне последние 2 недели эта карта покоя не дает -
http://autostrada.info/ua/map
позор! дорога из Киева на Польшу с тремя развилками, на Одессу и Харьков из Киева и две тропки в Россию, остальное ямы...
Довольно много кусков хороших дорог на этой карте жёлтые или даже красные.
Принципиальный и неустранимый (из-за стоимости) недостаток наших автодорог - то, что они проходят через населенные пункты. Должны быть скоростные трассы с ответвлениями в сторону городов.
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Starikan
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Додано: Нед 15 лип, 2018 21:22
Тракторист написав: Starikan написав:
Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит
а по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен прийти?...
1) по вашим взглядам на события в Украине;
2) по Интеру Бойко каждый день грозится придти к власти.
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Starikan
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Додано: Нед 15 лип, 2018 21:31
Starikan написав: Тракторист написав: Starikan написав:
Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит
а по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен прийти?...
1) по вашим взглядам на события в Украине;
2) по Интеру Бойко каждый день грозится придти к власти.
по п.1: а вы видите принципиальную разницу между мерзавцами пребывающими у корыта и тех кто у него уже был? мне ни одни ни другие не нравяться...
по п.2: говорить не мешки ворочить...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Додано: Нед 15 лип, 2018 23:28
Тракторист написав:
по п.2: говорить не мешки ворочить...
Воно то так , тільки треба було ще викупити час на Інтері в перерві між фіналом чемпіонату- а це копійка не мала
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:42
Starikan написав:
Принципиальный и неустранимый (из-за стоимости) недостаток наших автодорог - то, что они проходят через населенные пункты. Должны быть скоростные трассы с ответвлениями в сторону
Поэтому вы предлагаете принципиально не ремонтировать то, что есть. А ждать появления скоросных трасс.
sal
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:09
Тракторист написав:
по п.1: а вы видите принципиальную разницу между мерзавцами пребывающими у корыта и тех кто у него уже был? мне ни одни ни другие не нравяться...
по п.2: говорить не мешки ворочить...
так я и кажу, Россиюшку ждёте, ту самую, которая по телевизору.
Только вот опыт 4-х лет Крыма-ЛДРН показывает, что Россиюшка по телевизору и Россиюшка реальная - две полярные действительности.
pesikot
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:27
pesikot написав: Тракторист написав:
по п.1: а вы видите принципиальную разницу между мерзавцами пребывающими у корыта и тех кто у него уже был? мне ни одни ни другие не нравяться...
по п.2: говорить не мешки ворочить...
так я и кажу, Россиюшку ждёте, ту самую, которая по телевизору.
Только вот опыт 4-х лет Крыма-ЛДРН показывает, что Россиюшка по телевизору и Россиюшка реальная - две полярные действительности.
Опыт последних 10-12 лет путенской РФ показывает, что Россиюшка по телевизору и Россиюшка реальная - две полярные действительности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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