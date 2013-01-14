Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kripo написав: мне последние 2 недели эта карта покоя не дает - http://autostrada.info/ua/map позор! дорога из Киева на Польшу с тремя развилками, на Одессу и Харьков из Киева и две тропки в Россию, остальное ямы...
Довольно много кусков хороших дорог на этой карте жёлтые или даже красные.
Принципиальный и неустранимый (из-за стоимости) недостаток наших автодорог - то, что они проходят через населенные пункты. Должны быть скоростные трассы с ответвлениями в сторону городов.
Обнаружили диггеры: 10 новых украинских танков стоят на заводе в Харькове без охраны
Харьковский диггер Дима Тотал пробрался вместе со своим товарищем на территорию Харьковского танкоремонтного завода. Они обнаружили как заброшенные танки, которые там хранятся еще с советских времен, так и новые танки.
Диггеры смогли беспрепятственно пробраться на охраняемую территорию. Они длительное время гуляли по территории и лазили по новым танкам и их никто так и не обнаружил.
какое-то странное высказывание. зачем этот пафос? почему остается одна? от многих стран в последние дни идут позывы о поддержке Украины. почему не усиливаются действия(что делается), чтобы не осталась одна?
или это из цикла - война всё спишет? больше походит на это.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 17 лип, 2018 08:49, всього редагувалось 1 раз.