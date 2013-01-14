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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3920392139223923>
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:20

  Vint написав:
  Kripo написав: мне последние 2 недели эта карта покоя не дает - http://autostrada.info/ua/map позор! дорога из Киева на Польшу с тремя развилками, на Одессу и Харьков из Киева и две тропки в Россию, остальное ямы...
Довольно много кусков хороших дорог на этой карте жёлтые или даже красные.

Принципиальный и неустранимый (из-за стоимости) недостаток наших автодорог - то, что они проходят через населенные пункты. Должны быть скоростные трассы с ответвлениями в сторону городов.
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:22

  Тракторист написав:
  Starikan написав: Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит :wink:
а по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен прийти?...

1) по вашим взглядам на события в Украине;
2) по Интеру Бойко каждый день грозится придти к власти.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:31

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Starikan написав: Придет ваш Бойко к власти - посмотрим, сколько он направит :wink:
а по каким параметрам вы ассоциируете меня с Бойко? и к какой власти он должен прийти?...

1) по вашим взглядам на события в Украине;
2) по Интеру Бойко каждый день грозится придти к власти.

по п.1: а вы видите принципиальную разницу между мерзавцами пребывающими у корыта и тех кто у него уже был? мне ни одни ни другие не нравяться...

по п.2: говорить не мешки ворочить... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 23:28

  Тракторист написав:по п.2: говорить не мешки ворочить... :mrgreen:
Воно то так , тільки треба було ще викупити час на Інтері в перерві між фіналом чемпіонату- а це копійка не мала
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:42

Re: много кусков?

  Starikan написав:Принципиальный и неустранимый (из-за стоимости) недостаток наших автодорог - то, что они проходят через населенные пункты. Должны быть скоростные трассы с ответвлениями в сторону

Поэтому вы предлагаете принципиально не ремонтировать то, что есть. А ждать появления скоросных трасс.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:09

  Тракторист написав:по п.1: а вы видите принципиальную разницу между мерзавцами пребывающими у корыта и тех кто у него уже был? мне ни одни ни другие не нравяться...

по п.2: говорить не мешки ворочить... :mrgreen:

так я и кажу, Россиюшку ждёте, ту самую, которая по телевизору.
Только вот опыт 4-х лет Крыма-ЛДРН показывает, что Россиюшка по телевизору и Россиюшка реальная - две полярные действительности.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:27

  pesikot написав:
  Тракторист написав:по п.1: а вы видите принципиальную разницу между мерзавцами пребывающими у корыта и тех кто у него уже был? мне ни одни ни другие не нравяться...

по п.2: говорить не мешки ворочить... :mrgreen:

так я и кажу, Россиюшку ждёте, ту самую, которая по телевизору.
Только вот опыт 4-х лет Крыма-ЛДРН показывает, что Россиюшка по телевизору и Россиюшка реальная - две полярные действительности.


Опыт последних 10-12 лет путенской РФ показывает, что Россиюшка по телевизору и Россиюшка реальная - две полярные действительности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:18

взрывы(диверсии) на складах ничему не учат.

Обнаружили диггеры: 10 новых украинских танков стоят на заводе в Харькове без охраны

Харьковский диггер Дима Тотал пробрался вместе со своим товарищем на территорию Харьковского танкоремонтного завода. Они обнаружили как заброшенные танки, которые там хранятся еще с советских времен, так и новые танки.

Диггеры смогли беспрепятственно пробраться на охраняемую территорию. Они длительное время гуляли по территории и лазили по новым танкам и их никто так и не обнаружил.


https://inforesist.org/obnaruzhili-digg ... z-ohranyi/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:40

Порошенко: Украина будет защищаться, даже если остается одна

http://news.liga.net/politics/news/poro ... etsya-odna

какое-то странное высказывание.
зачем этот пафос?
почему остается одна? от многих стран в последние дни идут позывы о поддержке Украины.
почему не усиливаются действия(что делается), чтобы не осталась одна?

или это из цикла - война всё спишет?
больше походит на это.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 17 лип, 2018 08:49, всього редагувалось 1 раз.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:47

19yuriy91 это не Украина остается одна а порошенко остается один.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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