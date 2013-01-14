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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3920392139223923
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:57

  ребе Нок написав:19yuriy91 это не Украина остается одна а порошенко остается один.

на него-то мне как раз....
как-бы вся страна не стала в заложниках, по аналогии с путенской расеей.
это одно, а второе для народа эти, "типа" "красивые слова"( своего рода - украинская идея), а под это непрекращающееся нацарёвывание.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

19yuriy91 написав:Порошенко: Украина будет защищаться, даже если остается одна

какое-то странное высказывание.


Тут возникает ассоциация с давней армейской присказкой, когда один не попадает в строевой шаг и утверждает, что вся остальная рота идет не в ногу, а он один идет правильно.
Может как говорится что то в консерватории поправить и идти в ногу со всеми？
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:22

  sal написав:
  Starikan написав:Принципиальный и неустранимый (из-за стоимости) недостаток наших автодорог - то, что они проходят через населенные пункты. Должны быть скоростные трассы с ответвлениями в сторону
Поэтому вы предлагаете принципиально не ремонтировать то, что есть. А ждать появления скоростных трасс.

Я высказал свое мнение, не более, и указал, что в обозримом будущем это нереально. И нечего мне приписывать лишнее и троллить.
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:49

  sal написав:
  Starikan написав:Принципиальный и неустранимый (из-за стоимости) недостаток наших автодорог - то, что они проходят через населенные пункты. Должны быть скоростные трассы с ответвлениями в сторону

Поэтому вы предлагаете принципиально не ремонтировать то, что есть. А ждать появления скоросных трасс.

Вам из вашей мокшани, конечно виднее. Но ремонт межобластных дорог делается в Украине
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:29

Re: но ремонт

  Starikan написав:в обозримом будущем это нереально. И нечего мне приписывать лишнее

Значит надо ставить реальные планы.
sal
 
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