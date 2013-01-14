на него-то мне как раз....
как-бы вся страна не стала в заложниках, по аналогии с путенской расеей.
это одно, а второе для народа эти, "типа" "красивые слова"( своего рода - украинская идея), а под это непрекращающееся нацарёвывание.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:57
на него-то мне как раз....
как-бы вся страна не стала в заложниках, по аналогии с путенской расеей.
это одно, а второе для народа эти, "типа" "красивые слова"( своего рода - украинская идея), а под это непрекращающееся нацарёвывание.
Додано: Вів 17 лип, 2018 08:59
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Тут возникает ассоциация с давней армейской присказкой, когда один не попадает в строевой шаг и утверждает, что вся остальная рота идет не в ногу, а он один идет правильно.
Может как говорится что то в консерватории поправить и идти в ногу со всеми？
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:22
Я высказал свое мнение, не более, и указал, что в обозримом будущем это нереально. И нечего мне приписывать лишнее и троллить.
Не читаю - Aqaz123, Armagedo, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, vovodabravis
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:49
Вам из вашей мокшани, конечно виднее. Но ремонт межобластных дорог делается в Украине
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:29
Re: но ремонт
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:56
порошенко один не останется - почти по всем эпизодам его будущего уголовного дела он будет проходить с групой лиц...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:39
Только после того, как Янукович отсидит весь срок за измену Родине. Можно и с группой лиц, лучше даже с вами
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