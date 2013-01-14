Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:осуждение Януковича не имеет перспектив: внимательно слежу за судебным процессом и пока складывается впечатление, что в сравнении со свидетелями обвинения Янукович просто белы и пушистый ангел...
Ржать как лошадь вы можете сколько угодно. Но, действительность иная, Янукович, как Президент страны, имея полную поддержку Верховной Рады, имея поддержку МВД по всей вертикали - тупо сбежал. Поэтому, пусть посидит за измену Родине и вы с ним заодно, как его сообщник
Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания. В частности, Путин предложил провести референдум среди местных жителей оккупированного Донбасса по статусу региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.
Тракторист написав:осуждение Януковича не имеет перспектив: внимательно слежу за судебным процессом и пока складывается впечатление, что в сравнении со свидетелями обвинения Янукович просто белы и пушистый ангел...
Ржать как лошадь вы можете сколько угодно. Но, действительность иная, Янукович, как Президент страны, имея полную поддержку Верховной Рады, имея поддержку МВД по всей вертикали - тупо сбежал. Поэтому, пусть посидит за измену Родине и вы с ним заодно, как его сообщник
а как его бегство тянет на измену родине? это не преступление, а банальная трусость...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист написав:осуждение Януковича не имеет перспектив: внимательно слежу за судебным процессом и пока складывается впечатление, что в сравнении со свидетелями обвинения Янукович просто белы и пушистый ангел...
Ржать как лошадь вы можете сколько угодно. Но, действительность иная, Янукович, как Президент страны, имея полную поддержку Верховной Рады, имея поддержку МВД по всей вертикали - тупо сбежал. Поэтому, пусть посидит за измену Родине и вы с ним заодно, как его сообщник
а как его бегство тянет на измену родине? это не преступление, а банальная трусость...
Когда бежит президент - это преступление.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...