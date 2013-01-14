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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3922392339243925>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:39

  Тракторист написав:осуждение Януковича не имеет перспектив: внимательно слежу за судебным процессом и пока складывается впечатление, что в сравнении со свидетелями обвинения Янукович просто белы и пушистый ангел... :mrgreen:

Ржать как лошадь вы можете сколько угодно.
Но, действительность иная, Янукович, как Президент страны, имея полную поддержку Верховной Рады, имея поддержку МВД по всей вертикали - тупо сбежал.
Поэтому, пусть посидит за измену Родине и вы с ним заодно, как его сообщник
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:36

Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания. В частности, Путин предложил провести референдум среди местных жителей оккупированного Донбасса по статусу региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10194645 ... mberg.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:46

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса.
А на Аляске он не предложил провести оккупендум? В комплекте т.с.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:17

  pesikot написав:
  Тракторист написав:осуждение Януковича не имеет перспектив: внимательно слежу за судебным процессом и пока складывается впечатление, что в сравнении со свидетелями обвинения Янукович просто белы и пушистый ангел... :mrgreen:

Ржать как лошадь вы можете сколько угодно.
Но, действительность иная, Янукович, как Президент страны, имея полную поддержку Верховной Рады, имея поддержку МВД по всей вертикали - тупо сбежал.
Поэтому, пусть посидит за измену Родине и вы с ним заодно, как его сообщник

а как его бегство тянет на измену родине? это не преступление, а банальная трусость...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:40

  Тракторист написав:
  pesikot написав:
  Тракторист написав:осуждение Януковича не имеет перспектив: внимательно слежу за судебным процессом и пока складывается впечатление, что в сравнении со свидетелями обвинения Янукович просто белы и пушистый ангел... :mrgreen:

Ржать как лошадь вы можете сколько угодно.
Но, действительность иная, Янукович, как Президент страны, имея полную поддержку Верховной Рады, имея поддержку МВД по всей вертикали - тупо сбежал.
Поэтому, пусть посидит за измену Родине и вы с ним заодно, как его сообщник

а как его бегство тянет на измену родине? это не преступление, а банальная трусость...


Когда бежит президент - это преступление.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:23

  Подолянин написав:
  19yuriy91 написав:Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса.
А на Аляске он не предложил провести оккупендум? В комплекте т.с.

)(уйло готов проводить референдумы где угодно, кроме роисси.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:33

  19yuriy91 написав:
  Подолянин написав:
  19yuriy91 написав:Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса.
А на Аляске он не предложил провести оккупендум? В комплекте т.с.

)(уйло готов проводить референдумы где угодно, кроме роисси.


Ну почему же, если надо будет провести референдум по поднятию пенсионного возраста - его проведут. Правда результат будет известен заранее. :)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:06

  pesikot написав:
  yanyura написав:А что, одновременно нельзя? Или ВИП-камер на всех не хватит?

Одновременно с Тракторист ? так кто же вам мешает :)

Януковича с Порошенко. Если Тракторист это ник одного из бывших Президентов Украины, то и его тоже. За развал Украины.

Не подскажите, Тракторист это Кравчук, Кучма, Ющенко, или может "и.о. Президента" Турчинов ?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания. В частности, Путин предложил провести референдум среди местных жителей оккупированного Донбасса по статусу региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.


В администрации президента США считают, что проведение так называемого референдума противозаконно и не соответствует Минским соглашениям....
В частности, в Белом доме сказали, что президент Трамп не рассматривает возможность поддержать предложение Путина о проведении референдума на востоке Украины....
"Более того, организация так называемого референдума в той части Украины, которая не находится под контролем правительства, не будет иметь законности"....Эту позицию Белого Дома подтвердило посольство США в Украине.

https://www.unian.net/politics/10196010 ... basse.html

  pesikot написав:Только после того, как Янукович отсидит весь срок за измену Родине.

Преступления одних не оправдывают преступления других. И если один преступник избежит наказания, это не основание не наказывать другого.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:48

  layer80 написав:
  pesikot написав:Только после того, как Янукович отсидит весь срок за измену Родине.

Преступления одних не оправдывают преступления других. И если один преступник избежит наказания, это не основание не наказывать другого.

О как! Януковича - выгораживаем, ну струсил, с кем не бывает, это же не преступление.
Но Порошенко - под суд. Кстати, не напомните за какое преступление Порошенко под суд ?
Моя мысль простая, те, кто хочет отдать под суд кого-то, готов ли сам сесть ? если не готов, то - лучше промолчать.
pesikot
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