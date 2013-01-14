а по какой такой логике должны сидеть невиновные если они всего навсего хотят справедливого наказания преступников? почему вы посадку преступников увязываете с посадкой чесных граждан?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:53
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
а по какой такой логике должны сидеть невиновные если они всего навсего хотят справедливого наказания преступников? почему вы посадку преступников увязываете с посадкой чесных граждан?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:11
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Если начать "с конца", то...
по Вашей логике, жертва должна быть сама готова сесть, обвиняя и "отдавая под суд" преступника. И П, и его кум-прокурор должны быть готовы сесть, отдавая под суд Януковоща.
Ну а пока что... Януковощ такой же преступник как и Порошенко. Есть решение суда? Ну, правда, прошло 4 года всего.... А по кому есть решения суда? По Клюеву? Фирташу? Бойко и его вышкам? Или не было никаких вышек?
И я не говорил, что "порошенко под суд". "Рафик неуинауатый" Просто логика - ошибочна.
А про "выгораживаем" - это не ко мне. Я, как раз, 2 руками "за", бандитив у тюрмах, януковича и ко за граты на века...
Аааа кто же их выгораживает? Сие неведомо...
И вишенка на торте - это освобождение Лозинского, Зварыча...
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