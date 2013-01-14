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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3922392339243925
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:53

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  pesikot написав:Моя мысль простая, те, кто хочет отдать под суд кого-то, готов ли сам сесть ? если не готов, то - лучше промолчать.

а по какой такой логике должны сидеть невиновные если они всего навсего хотят справедливого наказания преступников? почему вы посадку преступников увязываете с посадкой чесных граждан?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  pesikot написав:О как! Януковича - выгораживаем, ну струсил, с кем не бывает, это же не преступление.
Но Порошенко - под суд. Кстати, не напомните за какое преступление Порошенко под суд ?
Моя мысль простая, те, кто хочет отдать под суд кого-то, готов ли сам сесть ? если не готов, то - лучше промолчать.

Если начать "с конца", то...
по Вашей логике, жертва должна быть сама готова сесть, обвиняя и "отдавая под суд" преступника. И П, и его кум-прокурор должны быть готовы сесть, отдавая под суд Януковоща.
Ну а пока что... Януковощ такой же преступник как и Порошенко. Есть решение суда? Ну, правда, прошло 4 года всего.... А по кому есть решения суда? По Клюеву? Фирташу? Бойко и его вышкам? Или не было никаких вышек?
И я не говорил, что "порошенко под суд". "Рафик неуинауатый" Просто логика - ошибочна.
А про "выгораживаем" - это не ко мне. Я, как раз, 2 руками "за", бандитив у тюрмах, януковича и ко за граты на века...
Аааа кто же их выгораживает? Сие неведомо...
И вишенка на торте - это освобождение Лозинского, Зварыча...
layer80
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:57

  Тракторист написав:
  pesikot написав:Моя мысль простая, те, кто хочет отдать под суд кого-то, готов ли сам сесть ? если не готов, то - лучше промолчать.

а по какой такой логике должны сидеть невиновные если они всего навсего хотят справедливого наказания преступников? почему вы посадку преступников увязываете с посадкой чесных граждан?...

А Порошенко преступник ? есть решение суда ? Или суд будет и уже есть готовое решение ?
Вы честный гражданин ? Вряд ли, вы желаете посадить без решения суда
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:59

layer80
Так это Тракторист под суд отдаёт, с него и спрос. И не надо передёргивать - а вот Васька, а вот Петька. Детский сад, чесна слово
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:59

  pesikot написав:
  Тракторист написав:
  pesikot написав:Моя мысль простая, те, кто хочет отдать под суд кого-то, готов ли сам сесть ? если не готов, то - лучше промолчать.

а по какой такой логике должны сидеть невиновные если они всего навсего хотят справедливого наказания преступников? почему вы посадку преступников увязываете с посадкой чесных граждан?...

А Порошенко преступник ? есть решение суда ? Или суд будет и уже есть готовое решение ?
Вы честный гражданин ? Вряд ли, вы желаете посадить без решения суда

вот по аналогичной причине не стоит и януковича называть преступником...

к сожалению в украине нет независимого правосудия, а система обслуживает итересы узкого круга "элит" пришедших в данный момент к власти...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:46

Тракторист Все продовжуєте ?Щось ви мені нагадуєте цього персонажа Як гадаєте ,українці мають право перевиховувати таких ватанів?
Перес де Куэльяр
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