Додано: Суб 21 лип, 2018 15:11

pesikot написав: О как! Януковича - выгораживаем, ну струсил, с кем не бывает, это же не преступление.

Но Порошенко - под суд. Кстати, не напомните за какое преступление Порошенко под суд ?

Моя мысль простая, те, кто хочет отдать под суд кого-то, готов ли сам сесть ? если не готов, то - лучше промолчать. О как! Януковича - выгораживаем, ну струсил, с кем не бывает, это же не преступление.Но Порошенко - под суд. Кстати, не напомните за какое преступление Порошенко под суд ?Моя мысль простая, те, кто хочет отдать под суд кого-то, готов ли сам сесть ? если не готов, то - лучше промолчать.

Если начать "с конца", то...по Вашей логике, жертва должна быть сама готова сесть, обвиняя и "отдавая под суд" преступника. И П, и его кум-прокурор должны быть готовы сесть, отдавая под суд Януковоща.Ну а пока что... Януковощ такой же преступник как и Порошенко. Есть решение суда? Ну, правда, прошло 4 года всего.... А по кому есть решения суда? По Клюеву? Фирташу? Бойко и его вышкам? Или не было никаких вышек?И я не говорил, что "порошенко под суд". "Рафик неуинауатый" Просто логика - ошибочна.А про "выгораживаем" - это не ко мне. Я, как раз, 2 руками "за", бандитив у тюрмах, януковича и ко за граты на века...Аааа кто же их выгораживает? Сие неведомо...И вишенка на торте - это освобождение Лозинского, Зварыча...