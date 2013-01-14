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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:37
Сейчас война идёт, уже напали, а ... за окошком танцы-шманцы-футбол-коррупция-мальдивы-кнопкодавство и тарифы за увольнительную, наряд и т.п. от курсового офицера курсантам (будущим офицерам).
И т.д., и т.п.
Так что умиротворение-шутят полностью соответствовало)))
То есть изменений кардинальных принципиальных не произошло.
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detroytred
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