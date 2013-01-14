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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:37
Сейчас война идёт, уже напали, а ... за окошком танцы-шманцы-футбол-коррупция-мальдивы-кнопкодавство и тарифы за увольнительную, наряд и т.п. от курсового офицера курсантам (будущим офицерам).
И т.д., и т.п.
Так что умиротворение-шутят полностью соответствовало)))
То есть изменений кардинальных принципиальных не произошло.
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detroytred
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:03
detroytred написав:
Сейчас война идёт, уже напали, а ... за окошком танцы-шманцы-футбол-коррупция-мальдивы-кнопкодавство и тарифы за увольнительную, наряд и т.п. от курсового офицера курсантам (будущим офицерам).
И т.д., и т.п.
А за тарифы от курсового офицера тоже Порошенко и Турчинов виноват или же лично курсовой офицер, который в стране, где идёт война, лично себе карманы набивает ?
И почему будущие офицеры не сдадут такого курсового офицера в военную прокуратуру ?
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pesikot
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:36
до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы".
твердолобый что ли.....
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19yuriy91
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:05
19yuriy91 написав:
до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы".
твердолобый что ли.....
Вы на меня намекаете ?
Тогда поборы на местах очень хорошо прикрываются термином "рыба гниёт с головы".
Очень удобно, брать взятки на местах, но прикрыватся - они там в верхах тоже берут. Забывая тот просто факт, что потом такой дежурный офицер идёт на повышение и берёт уже больше и так далее вверх по карьерной лестнице.
Инфантилизм полный в ваших суждениях.
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pesikot
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:15
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы".
твердолобый что ли.....
Вы на меня намекаете ?
Тогда поборы на местах очень хорошо прикрываются термином "рыба гниёт с головы".
Очень удобно, брать взятки на местах, но прикрыватся - они там в верхах тоже берут. Забывая тот просто факт, что потом такой дежурный офицер идёт на повышение и берёт уже больше и так далее вверх по карьерной лестнице.
Инфантилизм полный в ваших суждениях.
Инфантилизм полный думать, что поборы - это выдумки низов, а не система.
вы видимо вабще не в работе СИСТЕМЫ.
вы предлагаете курсантам докладывать, что вполне логично.
но не принимаете во внимание пойманных и отпущенных " с богом" судей прокуроров и тд.
СИСТЕМА
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19yuriy91
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