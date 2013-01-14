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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:37
Сейчас война идёт, уже напали, а ... за окошком танцы-шманцы-футбол-коррупция-мальдивы-кнопкодавство и тарифы за увольнительную, наряд и т.п. от курсового офицера курсантам (будущим офицерам).
И т.д., и т.п.
Так что умиротворение-шутят полностью соответствовало)))
То есть изменений кардинальных принципиальных не произошло.
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detroytred
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:03
detroytred написав:
Сейчас война идёт, уже напали, а ... за окошком танцы-шманцы-футбол-коррупция-мальдивы-кнопкодавство и тарифы за увольнительную, наряд и т.п. от курсового офицера курсантам (будущим офицерам).
И т.д., и т.п.
А за тарифы от курсового офицера тоже Порошенко и Турчинов виноват или же лично курсовой офицер, который в стране, где идёт война, лично себе карманы набивает ?
И почему будущие офицеры не сдадут такого курсового офицера в военную прокуратуру ?
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pesikot
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:36
до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы".
твердолобый что ли.....
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19yuriy91
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:05
19yuriy91 написав:
до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы".
твердолобый что ли.....
Вы на меня намекаете ?
Тогда поборы на местах очень хорошо прикрываются термином "рыба гниёт с головы".
Очень удобно, брать взятки на местах, но прикрыватся - они там в верхах тоже берут. Забывая тот просто факт, что потом такой дежурный офицер идёт на повышение и берёт уже больше и так далее вверх по карьерной лестнице.
Инфантилизм полный в ваших суждениях.
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pesikot
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:15
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы".
твердолобый что ли.....
Вы на меня намекаете ?
Тогда поборы на местах очень хорошо прикрываются термином "рыба гниёт с головы".
Очень удобно, брать взятки на местах, но прикрыватся - они там в верхах тоже берут. Забывая тот просто факт, что потом такой дежурный офицер идёт на повышение и берёт уже больше и так далее вверх по карьерной лестнице.
Инфантилизм полный в ваших суждениях.
Инфантилизм полный думать, что поборы - это выдумки низов, а не система.
вы видимо вабще не в работе СИСТЕМЫ.
вы предлагаете курсантам докладывать, что вполне логично.
но не принимаете во внимание пойманных и отпущенных " с богом" судей прокуроров и тд.
СИСТЕМА
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19yuriy91
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:41
19yuriy91
Так вы считает, что лучше здесь на форуме плакаться ?
И возвеличивать систему ?
Точ, как анекдот про пожарника: - а как пожар ? так хоть увольняйся
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pesikot
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:33
Именно так!!!!
В том, что творится в низах по самые уши виновны верхи.
Именно то, что наверху цепочки муд-а-ки, обеспечивает устойчивость системы. Определяет весь ее характер функционирования.
Не рядовой требует с сержанта, а сержант с лейтенанта, лейтенант с капитана и т.д. доброкачественного выполнения этим вышестоящим его функциональных обязанностей.
Нет у него для этого никаких инструментов. Кроме жалобы ещё выше)))) или в контролирующие органы. Которые такие же....
Все инструменты в руках и направлены на то, чтобы вышестоящий добивался требуемого от нижестоящего.
Когда эти требования общепринятые (согласно руководящим и определяющим документам), то система позитивная, хорошая. Для общества.
Если же требования - это хотелки власть имущих, то система обслуживает их, их узкие интересы.
Поэтому керивныки имеют свою мзду и довольны. За счёт остального общества.
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detroytred
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:39
Не рядовой требует с сержанта, а сержант с лейтенанта, лейтенант с капитана и т.д.
А так як сьогоднішній генерал був лейтенантом 20 років тому , то дивного що на верху стиль керування/життя трошки інший+ з урахуванням того що той лейтенат мігстати капітаном тільки виконуючи вказівки капітана - то надіятись що зверху будуть люди з переконаннями сьогоднішніх лейтенатів - це фантазії неадекватів
Як на мене , треба робити все щоб сьогоднішні лейтенанти взяли на себе удар спілкування з вчорашніми капітанами і доросли до завтрашніх генералів зберігши сьогоднішній свій світогляд...
Інших варіантів- не має.
Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
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budivelnik
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:50
pesikot написав:
Тогда поборы на местах очень хорошо прикрываются термином "рыба гниёт с головы".
Очень удобно, брать взятки на местах, но прикрыватся - они там в верхах тоже берут. Забывая тот просто факт, что потом такой дежурный офицер идёт на повышение и берёт уже больше и так далее вверх по карьерной лестнице.
Инфантилизм полный в ваших суждениях.
Вот это и есть явнейшая грубейшая ошибка. Которая отлично прикрывает настоящих виновных. Точнее снимает ответственность.
Офицер сам не идёт на повышение! Его продвигают по службе выше!
Кто??? Карл, кто???
Кто утверждает на вышестоящую должность? По каким критериям? Исходя из каких побуждений?
И если в выборных должностях (президенты, депутаты) на избирателе лежит хоть доля ответственности за такое продвижение. Доля, потому что поддался на сильнейшее давление и манипуляции со стороны избираемого.
ТО в случае прямых назначений вся ответственность на принимающем решение.
На тех, у кого в прямых функциональных обязанностях так и записано: отвечает за то-то и то-то.
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detroytred
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:03
budivelnik написав:
А так як сьогоднішній генерал був лейтенантом 20 років тому , то дивного що на верху стиль керування/життя трошки інший+ з урахуванням того що той лейтенат мігстати капітаном тільки виконуючи вказівки капітана - то надіятись що зверху будуть люди з переконаннями сьогоднішніх лейтенатів - це фантазії неадекватів
Не так.
И 20 лет назад, и сейчас лейтенанты разные есть.
Их продвижение вверх (отбор) производится системой.
То есть и сейчас курсант-лейтенант, не дающий взяток своему курсовому-начальнику, как правило, никуда не продвинется, а вот дающий запросто.
Верить в сказки о якобы супер-пупер сегодняшних лейтенантах - це фантазии.
Ничем они не лучше.
Наоборот.
С головы...
Одни и те же люди при разных командирах частей совершенно разно выполняют свои служебные обязанности (функции). При нормальном даже самые матерые взяточники взятки не берут, боятся; ленивых заставляют напрягаться; глупых учат. При му-да-ке даже нормальные офицеры могут изменить своё поведение.
Такие реалии, а не фантазии.
З.Ы. Будивельнык, вот смотрите: рыги с Янеком в конкурентной борьбе за власть победили своих конкурентов и что? С головы навязали (установили) в обществе свою систему... Систему ещё бОльшего беспредела и т.п.
Поэтому с Янека и рыгов спрос за это.
Точно также и с любыми.
Точно также спрос за темпы реформ, за качество реформ, за результаты с нынешних.
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detroytred
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