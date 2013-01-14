Додано: Чет 26 лип, 2018 21:03

budivelnik написав: А так як сьогоднішній генерал був лейтенантом 20 років тому , то дивного що на верху стиль керування/життя трошки інший+ з урахуванням того що той лейтенат мігстати капітаном тільки виконуючи вказівки капітана - то надіятись що зверху будуть люди з переконаннями сьогоднішніх лейтенатів - це фантазії неадекватів А так як сьогоднішній генерал був лейтенантом 20 років тому , то дивного що на верху стиль керування/життя трошки інший+ з урахуванням того що той лейтенат мігстати капітаном тільки виконуючи вказівки капітана - то надіятись що зверху будуть люди з переконаннями сьогоднішніх лейтенатів - це фантазії неадекватів

Не так.И 20 лет назад, и сейчас лейтенанты разные есть.Их продвижение вверх (отбор) производится системой.То есть и сейчас курсант-лейтенант, не дающий взяток своему курсовому-начальнику, как правило, никуда не продвинется, а вот дающий запросто.Верить в сказки о якобы супер-пупер сегодняшних лейтенантах - це фантазии.Ничем они не лучше.Наоборот.С головы...Одни и те же люди при разных командирах частей совершенно разно выполняют свои служебные обязанности (функции). При нормальном даже самые матерые взяточники взятки не берут, боятся; ленивых заставляют напрягаться; глупых учат. При му-да-ке даже нормальные офицеры могут изменить своё поведение.Такие реалии, а не фантазии.З.Ы. Будивельнык, вот смотрите: рыги с Янеком в конкурентной борьбе за власть победили своих конкурентов и что? С головы навязали (установили) в обществе свою систему... Систему ещё бОльшего беспредела и т.п.Поэтому с Янека и рыгов спрос за это.Точно также и с любыми.Точно также спрос за темпы реформ, за качество реформ, за результаты с нынешних.