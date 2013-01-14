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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:19
budivelnik написав:
Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
С каких это пор романтики приходят к власти?
Вариантов становления новых держав много.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:27
pesikot написав:19yuriy91
Так вы считает, что лучше здесь на форуме " ?
И возвеличивать систему ?
Точ, как анекдот про пожарника: - а как пожар ? так хоть увольняйся
странно вы как то всё переводите...
то "работать надо", то "плакаться".
это просто констатация
возвеличивать систему ?
вабще улыбнуло.
она хорошо работает и без моих постов
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:24
Shram написав:
комментарий одного аналитика с форума в Давосе, который побывал на выступлениях Трампа и Порошенко, и сравнил их.
Трамп (один год президентства) говорил только о конкретных вещах которые он уже сделал, о законах и указах которые им уже приняты, об изменениях в экономике страны которые произошли за год его президентства.
Порошенко ( три с половиной года президентства) лил воду про то какой потенциал у Украины, про то как хорошо будет жить в будущем если Украина проведет реформы, про то как они примут и сделают, и наладят, и смогут. Но всё это в будущем.
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