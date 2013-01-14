Shram написав:

комментарий одного аналитика с форума в Давосе, который побывал на выступлениях Трампа и Порошенко, и сравнил их.Трамп (один год президентства) говорил только о конкретных вещах которые он уже сделал, о законах и указах которые им уже приняты, об изменениях в экономике страны которые произошли за год его президентства.Порошенко ( три с половиной года президентства) лил воду про то какой потенциал у Украины, про то как хорошо будет жить в будущем если Украина проведет реформы, про то как они примут и сделают, и наладят, и смогут. Но всё это в будущем.