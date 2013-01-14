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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3924392539263927
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:19

  budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.

С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.

С каких это пор романтики приходят к власти? :lol:

Вариантов становления новых держав много.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:27

  pesikot написав:19yuriy91
Так вы считает, что лучше здесь на форуме " ?
И возвеличивать систему ?
Точ, как анекдот про пожарника: - а как пожар ? так хоть увольняйся

странно вы как то всё переводите...
то "работать надо", то "плакаться".
это просто констатация

возвеличивать систему ?
вабще улыбнуло.
она хорошо работает и без моих постов :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:24

  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.



кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ. :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:58

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.

С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.

С каких это пор романтики приходят к власти? :lol:

Вариантов становления новых держав много.

"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." - о каком опыте вы говорите? об опыте разворовывания бюджета и издевательства над народом собственной страны?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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