RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3924392539263927
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:19

  budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.

С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.

С каких это пор романтики приходят к власти? :lol:

Вариантов становления новых держав много.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20044
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 2696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:27

  pesikot написав:19yuriy91
Так вы считает, что лучше здесь на форуме " ?
И возвеличивать систему ?
Точ, как анекдот про пожарника: - а как пожар ? так хоть увольняйся

странно вы как то всё переводите...
то "работать надо", то "плакаться".
это просто констатация

возвеличивать систему ?
вабще улыбнуло.
она хорошо работает и без моих постов :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 15.09.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:24

  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.



кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ. :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 15.09.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:29

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.



кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ. :D

Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть).
С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
slot
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1964
З нами з: 14.04.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:30

  slot написав:
  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.



кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ. :D

Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть).
С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...

думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему.
при наличии желания и воли.
да и "временной некомпетентности", лично я, не наблюдаю. :D
всё делается вполне осознанно и компетентно. :cry:
19yuriy91
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 15.09.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему.
при наличии желания и воли.

С какого перепугу? Шансов не было и все еще нет. По крайней мере "изнутри".
Нет никаких "до" 2014 и "после". Кроме прихода восточных "товарисчей".
layer80
 
Повідомлень: 983
З нами з: 12.03.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:30

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.

С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.


Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 07.04.17
Подякував: 190 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:19

  19yuriy91 написав:думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему. при наличии желания и воли.

а разве они не изменили захватив власть? - относительно благополучная ранее страна разваливается на части, экономика в руинах, народ обнищал и т.д.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3592
З нами з: 06.08.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3924392539263927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13832
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 80278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5046
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58541)
31.07.2018 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.