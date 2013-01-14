|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:19
budivelnik написав:
Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
С каких это пор романтики приходят к власти?
Вариантов становления новых держав много.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20044
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1158 раз.
- Подякували: 2696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:27
pesikot написав:19yuriy91
Так вы считает, что лучше здесь на форуме " ?
И возвеличивать систему ?
Точ, как анекдот про пожарника: - а как пожар ? так хоть увольняйся
странно вы как то всё переводите...
то "работать надо", то "плакаться".
это просто констатация
возвеличивать систему ?
вабще улыбнуло.
она хорошо работает и без моих постов
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:24
detroytred написав:
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:29
19yuriy91 написав: detroytred написав:
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ.
Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть).
С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
-
slot
-
1
-
- Повідомлень: 1964
- З нами з: 14.04.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:30
slot написав: 19yuriy91 написав: detroytred написав:
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ.
Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть).
С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...
думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему.
при наличии желания и воли.
да и "временной некомпетентности", лично я, не наблюдаю.
всё делается вполне осознанно и компетентно.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:58
19yuriy91 написав:
думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему.
при наличии желания и воли.
С какого перепугу? Шансов не было и все еще нет. По крайней мере "изнутри".
Нет никаких "до" 2014 и "после". Кроме прихода восточных "товарисчей".
-
layer80
-
-
- Повідомлень: 983
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:30
detroytred написав: budivelnik написав:
Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2400
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 23:19
19yuriy91 написав:
думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему. при наличии желания и воли.
а разве они не изменили захватив власть? - относительно благополучная ранее страна разваливается на части, экономика в руинах, народ обнищал и т.д.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3592
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13832
|
|
|183
|80278
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5046
|
|