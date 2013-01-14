Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці) Так і будувались нові держави Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ.
Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть). С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...
#freesentsov Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ.
Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть). С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...
думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему. при наличии желания и воли. да и "временной некомпетентности", лично я, не наблюдаю. всё делается вполне осознанно и компетентно.
budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці) Так і будувались нові держави Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?
Этот подойдет? :
1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук.
На виборах 1998 мав № 11 у партійному списку партії. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. Входив у парламентську фракцію об'єднаних соціал-демократів, був обраний членом Політбюро СДПУ(о).
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла до виборчого блоку Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
За списком «Нашої України» Порошенко у 2002 і 2006 роках обирався народним депутатом. Очолював парламентські комітети з питань бюджету (2002—2005) та фінансів (2006—2007).
З липня 2004 — заступник керівника штабу коаліції «Сила народу», з моменту створення партії Наша Україна — в її керівництві.
8 лютого 2005 призначений на посаду секретаря РНБО. 5 вересня 2005 року після висунення проти нього звинувачень з боку колишнього Державного секретаря Олександра Зінченка подав заяву про відставку.
З 22 лютого 2007 Порошенко — голова Ради НБУ.
9 жовтня 2009 Верховна рада підтримала подану президентом кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це проголосували 240 депутатів. На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року, коли був звільнений разом з іншими міністрами, тодішнім президентом Януковичем.
23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[35] На цій посаді працював до 3 грудня 2012
З грудня 2012 року — нардеп України 7-го скликання,
Після лютневих подій 2014 року (усунення від влади Януковича) відмовився ввійти до уряду Арсенія Яценюка
Приведений до присяги 7 червня 2014 року.[45] Того ж дня взяв на себе повноваження Верховного Головнокомандувача ЗСУ