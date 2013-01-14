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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3924392539263927
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:19

  budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.

С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.

С каких это пор романтики приходят к власти? :lol:

Вариантов становления новых держав много.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:27

  pesikot написав:19yuriy91
Так вы считает, что лучше здесь на форуме " ?
И возвеличивать систему ?
Точ, как анекдот про пожарника: - а как пожар ? так хоть увольняйся

странно вы как то всё переводите...
то "работать надо", то "плакаться".
это просто констатация

возвеличивать систему ?
вабще улыбнуло.
она хорошо работает и без моих постов :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:24

  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.



кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ. :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:29

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.



кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ. :D

Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть).
С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...
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slot
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:30

  slot написав:
  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.



кроме опыта, многие революционеры получили в личную собственность достаточно материальных благ. :D

Кроме того, теории/законы элит тоже никто не отменял. Либо ты (что мало вероятно) изменишь систему, либо тебя (в основном) уничтожат/выбросят/переделают на свой лад (нужное подчеркнуть).
С другой стороны, как по мне, "лучше временная некомпетентность, чем постоянный саботаж"(с). Естественно, при наличии обязательного для всех принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения. Но это фантастика, на жаль...

думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему.
при наличии желания и воли.
да и "временной некомпетентности", лично я, не наблюдаю. :D
всё делается вполне осознанно и компетентно. :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:думаю, в 2014 был вполне реальный шанс именно изменить систему.
при наличии желания и воли.

С какого перепугу? Шансов не было и все еще нет. По крайней мере "изнутри".
Нет никаких "до" 2014 и "после". Кроме прихода восточных "товарисчей".
layer80
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:30

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.

С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.


Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:14

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:
  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.


Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?

Этот подойдет? :
1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук.

На виборах 1998 мав № 11 у партійному списку партії. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. Входив у парламентську фракцію об'єднаних соціал-демократів, був обраний членом Політбюро СДПУ(о).

На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.

У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла до виборчого блоку Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.

За списком «Нашої України» Порошенко у 2002 і 2006 роках обирався народним депутатом. Очолював парламентські комітети з питань бюджету (2002—2005) та фінансів (2006—2007).

З липня 2004 — заступник керівника штабу коаліції «Сила народу», з моменту створення партії Наша Україна — в її керівництві.

8 лютого 2005 призначений на посаду секретаря РНБО. 5 вересня 2005 року після висунення проти нього звинувачень з боку колишнього Державного секретаря Олександра Зінченка подав заяву про відставку.

З 22 лютого 2007 Порошенко — голова Ради НБУ.

9 жовтня 2009 Верховна рада підтримала подану президентом кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це проголосували 240 депутатів. На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року, коли був звільнений разом з іншими міністрами, тодішнім президентом Януковичем.

23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[35] На цій посаді працював до 3 грудня 2012

З грудня 2012 року — нардеп України 7-го скликання,

Після лютневих подій 2014 року (усунення від влади Януковича) відмовився ввійти до уряду Арсенія Яценюка

Приведений до присяги 7 червня 2014 року.[45] Того ж дня взяв на себе повноваження Верховного Головнокомандувача ЗСУ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%87
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