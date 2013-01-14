Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:И если в выборных должностях (президенты, депутаты) на избирателе лежит хоть доля ответственности за такое продвижение. Доля, потому что поддался на сильнейшее давление и манипуляции со стороны избираемого.
сильнейшее давление это "принесли гречку", а манипуляции это "очевиднейшим образом соврали по телевизору, а у меня не хватило мозгов понять что это неправда"? как по мне, здесь доля вины основная. другое дело что так исторически сложилось что огромная часть тех, кто имеет избирательные права, личностно сформировались в среде, где не было даже базовых установок как ими правильно пользоваться. и не понимают что право выбора симметрично дает и ответственность за выбор. в итоге ситуация "да они там все негодяи, пофиг за кого голосовать, а этот хоть пару сотен подогнал... а потом - ой, а чего это я вдруг обеднел в два раза".
19yuriy91 написав:до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы". твердолобый что ли.....
А вы поинтересуйтесь как оно звучит в оригинале, а затем попробуйте перевести более точно. Это уточнение меняет весь смысл.
Рыба гниет с головы (значение) - распад, разложение в какой-либо группе людей начинается, как правило, с лидеров, руководителей.
Видимо пословица пришла к нам из древнего Рима и Греции. Она употребляется древними писателями, например, Плутархом: «Рыба с головы пахнуть начинает» («Симпозион») - Piscis primum a capite foetat (лат.).
В основу пословицы положено наблюдение, что выловленная рыба начинает портиться с головы.
В исследованиях, проведенных зарубежными языковедами, утверждается, что фраза «рыба гниет с головы» впервые упоминается в литературе XVII века. По словам профессора Вольфганга Мидера, автора книги «Значение притч: от традиционной мудрости до пресловутых стереотипов», появление поговорки, звучащей дословно как «запах гниющей рыбы начинает распространяться с головы», восходит к 1674 году. Выражение упоминается в трактате под названием «Отчет о путешествиях в Новую Англию». Средневековое значение метафоры также имело иносказательное толкование: проблемы в команде людей, объединенных каким-либо общим делом, возникают по вине начальников. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/314462/ryiba-gniet ... oslovitsyi