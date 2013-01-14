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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3925392639273928
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:23

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:И если в выборных должностях (президенты, депутаты) на избирателе лежит хоть доля ответственности за такое продвижение. Доля, потому что поддался на сильнейшее давление и манипуляции со стороны избираемого.


сильнейшее давление это "принесли гречку", а манипуляции это "очевиднейшим образом соврали по телевизору, а у меня не хватило мозгов понять что это неправда"?
как по мне, здесь доля вины основная. другое дело что так исторически сложилось что огромная часть тех, кто имеет избирательные права, личностно сформировались в среде, где не было даже базовых установок как ими правильно пользоваться. и не понимают что право выбора симметрично дает и ответственность за выбор. в итоге ситуация "да они там все негодяи, пофиг за кого голосовать, а этот хоть пару сотен подогнал... а потом - ой, а чего это я вдруг обеднел в два раза".
galex
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:34

  galex написав:
  19yuriy91 написав:до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы".
твердолобый что ли.....


А вы поинтересуйтесь как оно звучит в оригинале, а затем попробуйте перевести более точно. Это уточнение меняет весь смысл.



Рыба гниет с головы (значение) - распад, разложение в какой-либо группе людей начинается, как правило, с лидеров, руководителей.

Видимо пословица пришла к нам из древнего Рима и Греции. Она употребляется древними писателями, например, Плутархом: «Рыба с головы пахнуть начинает» («Симпозион») - Piscis primum a capite foetat (лат.).

В основу пословицы положено наблюдение, что выловленная рыба начинает портиться с головы.

В исследованиях, проведенных зарубежными языковедами, утверждается, что фраза «рыба гниет с головы» впервые упоминается в литературе XVII века. По словам профессора Вольфганга Мидера, автора книги «Значение притч: от традиционной мудрости до пресловутых стереотипов», появление поговорки, звучащей дословно как «запах гниющей рыбы начинает распространяться с головы», восходит к 1674 году. Выражение упоминается в трактате под названием «Отчет о путешествиях в Новую Англию». Средневековое значение метафоры также имело иносказательное толкование: проблемы в команде людей, объединенных каким-либо общим делом, возникают по вине начальников. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/314462/ryiba-gniet ... oslovitsyi

что не так?
просветите уж
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:34

  yanyura написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.


Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?

Этот подойдет? :
1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук.



Как у вас замечательно двоемыслие работает! Когда надо одно - он революционер, когда надо другое - он сообщник Януковича.

Феерическое умение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:36

http://news.liga.net/incidents/news/yastreb-iz-ssha-s-vysoty-15-km-razvedal-pozitsii-v-donbasse-shema
Сегодня, 31 июля, американский стратегический дрон RQ-4 Global Hawk разведал обстановку над линией разграничения в Донецкой и Луганской областях.


Ну что, MQ-1 Predator следующий? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:Видимо пословица пришла к нам из древнего Рима и Греции. Она употребляется древними писателями, например, Плутархом: «Рыба с головы пахнуть начинает» («Симпозион») - Piscis primum a capite foetat (лат.).


В том то и дело что с головы она именно пахнет, в силу расположения жабр. А гнить изначально начинает изнутри.
galex
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