Додано: Вів 31 лип, 2018 11:23

detroytred написав: И если в выборных должностях (президенты, депутаты) на избирателе лежит хоть доля ответственности за такое продвижение. Доля, потому что поддался на сильнейшее давление и манипуляции со стороны избираемого. И если в выборных должностях (президенты, депутаты) на избирателе лежит хоть доля ответственности за такое продвижение. Доля, потому что поддался на сильнейшее давление и манипуляции со стороны избираемого.

сильнейшее давление это "принесли гречку", а манипуляции это "очевиднейшим образом соврали по телевизору, а у меня не хватило мозгов понять что это неправда"?как по мне, здесь доля вины основная. другое дело что так исторически сложилось что огромная часть тех, кто имеет избирательные права, личностно сформировались в среде, где не было даже базовых установок как ими правильно пользоваться. и не понимают что право выбора симметрично дает и ответственность за выбор. в итоге ситуация "да они там все негодяи, пофиг за кого голосовать, а этот хоть пару сотен подогнал... а потом - ой, а чего это я вдруг обеднел в два раза".