Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:И если в выборных должностях (президенты, депутаты) на избирателе лежит хоть доля ответственности за такое продвижение. Доля, потому что поддался на сильнейшее давление и манипуляции со стороны избираемого.
сильнейшее давление это "принесли гречку", а манипуляции это "очевиднейшим образом соврали по телевизору, а у меня не хватило мозгов понять что это неправда"? как по мне, здесь доля вины основная. другое дело что так исторически сложилось что огромная часть тех, кто имеет избирательные права, личностно сформировались в среде, где не было даже базовых установок как ими правильно пользоваться. и не понимают что право выбора симметрично дает и ответственность за выбор. в итоге ситуация "да они там все негодяи, пофиг за кого голосовать, а этот хоть пару сотен подогнал... а потом - ой, а чего это я вдруг обеднел в два раза".
19yuriy91 написав:до кого-то никак не доходит смысл изречения - "рыба гниёт с головы". твердолобый что ли.....
А вы поинтересуйтесь как оно звучит в оригинале, а затем попробуйте перевести более точно. Это уточнение меняет весь смысл.
Рыба гниет с головы (значение) - распад, разложение в какой-либо группе людей начинается, как правило, с лидеров, руководителей.
Видимо пословица пришла к нам из древнего Рима и Греции. Она употребляется древними писателями, например, Плутархом: «Рыба с головы пахнуть начинает» («Симпозион») - Piscis primum a capite foetat (лат.).
В основу пословицы положено наблюдение, что выловленная рыба начинает портиться с головы.
В исследованиях, проведенных зарубежными языковедами, утверждается, что фраза «рыба гниет с головы» впервые упоминается в литературе XVII века. По словам профессора Вольфганга Мидера, автора книги «Значение притч: от традиционной мудрости до пресловутых стереотипов», появление поговорки, звучащей дословно как «запах гниющей рыбы начинает распространяться с головы», восходит к 1674 году. Выражение упоминается в трактате под названием «Отчет о путешествиях в Новую Англию». Средневековое значение метафоры также имело иносказательное толкование: проблемы в команде людей, объединенных каким-либо общим делом, возникают по вине начальников. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/314462/ryiba-gniet ... oslovitsyi
19yuriy91 написав:Видимо пословица пришла к нам из древнего Рима и Греции. Она употребляется древними писателями, например, Плутархом: «Рыба с головы пахнуть начинает» («Симпозион») - Piscis primum a capite foetat (лат.).
В том то и дело что с головы она именно пахнет, в силу расположения жабр. А гнить изначально начинает изнутри.
Sommer Феерическое умение, двоемыслие замечательно работает у Порошенко, это его жизнь такая (не моя!), что он одновременно и революционер, и сообщник Януковича, со всеми властями дружил и при всех властях занимал хорошие места (для себя любимого).
А насчет революционности, прочитайте предвыборные лозунги всех партий и кандидатов в президенты с 1991 г. по наст. время - все они обещали и обещают кардинально изменить жизнь страны и ее граждан в случае прихода к власти.
Или считаете, что кардинальные изменения это не революционные, а эволюционные?
yanyura написав:Sommer Феерическое умение, двоемыслие замечательно работает у Порошенко, это его жизнь такая (не моя!), что он одновременно и революционер, и сообщник Януковича, со всеми властями дружил и при всех властях занимал хорошие места (для себя любимого).
Это как раз характеристика не революционера.
yanyura написав:А насчет революционности, прочитайте предвыборные лозунги всех партий и кандидатов в президенты с 1991 г. по наст. время - все они обещали и обещают кардинально изменить жизнь страны и ее граждан в случае прихода к власти.
Замечательно. К революции это тоже не относится - революция это не лозунги, революция это резкие изменения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Алексей приехал в Донецк добровольцем летом 2014 года. Демобилизовавшись из российских ВДВ и насмотревшись телевизора, он хотел защищать «Русский мир» от «фашистов».
«Били только при задержании, — рассказывает Алексей. — А сослуживцу, пытавшемуся быковать, прострелили ладонь. Отвезли в какой-то подвал. Условия были нормальные — на полу коврики, матрасы. Предъявили обычный «букет» — незаконный оборот оружия и «отжим» имущества. Оказалось, что пока мы мерзли в окопах, вышло постановление: все оружие поставить на официальный учет. В первый же день после задержания предложили «решить по-дружески» — за 100 тысяч рублей. У меня такой суммы не было. Да и не поверил, что все серьезно. Думал, что разберутся и отпустят воевать дальше».
Через несколько месяцев Алексей понял, что ошибся. Но тогда ценник за освобождение уже вырос до миллиона. Сейчас, говорят, за «дружеское решение» требуют от 50 тысяч долларов.
«У подонков, кто реально мародерил или торговал оружием, деньги для того, чтобы откупиться, были, — продолжает Алексей. — Так что сидели в итоге идейные, кто ничего себе не нажил. Причем в «ДНР» ситуация хуже, чем в «ЛНР». Там хотя бы провели амнистию для ополченцев».
Ну кто бы мог подумать - поехал "хахлов пострелять" и попался сам.
Там по ссылке еще много рузкого мира. Но:
Как указано в материалах уголовного дела, подростка задержали на блокпосту в Краматорске. Поводом стала желто-синяя ленточка на рюкзаке — подчиненные Погодина посчитали молодого человека активистом «Правого сектора»* и после допроса расстреляли; сам Погодин, как выяснила «Новая газета», добил Чубенко выстрелом в затылок. Сегодня бывший комбат в разговоре с корреспондентом «Новой» отрицает причастность к убийству подростка, но при этом считает, что расстрел 16-летнего Чубенко не является серьезным преступлением ... Погодин говорит об убийстве 16-летнего школьника Степана Чубенко, которое произошло в июле 2014 года. Власти Украины на основе показаний свидетелей обвинили в преступлении Погодина (позже такие же обвинения ему предъявили и в «ДНР»).
Это, блн, реальность, а не выдуманные распятые мальчики.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
yanyura написав:Sommer Феерическое умение, двоемыслие замечательно работает у Порошенко, это его жизнь такая (не моя!), что он одновременно и революционер, и сообщник Януковича, со всеми властями дружил и при всех властях занимал хорошие места (для себя любимого).
Это как раз характеристика не революционера.
Точно. Это характеристика жулика и приспособленца. Когда ему нужно он с синими, или с оранжевыми, или за Януковича, или на баррикадах, или прозападный, или пророссийский.... Короче чел без принципов, единственное что таких интересует - усидеть у гос.кормушки подольше, и урвать кусок Украины пожирнее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин