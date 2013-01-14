Додано: Чет 02 сер, 2018 11:53

galex написав: сильнейшее давление это "принесли гречку", а манипуляции это "очевиднейшим образом соврали по телевизору, а у меня не хватило мозгов понять что это неправда"?

как по мне, здесь доля вины основная. сильнейшее давление это "принесли гречку", а манипуляции это "очевиднейшим образом соврали по телевизору, а у меня не хватило мозгов понять что это неправда"?как по мне, здесь доля вины основная.

Вы упростили...По сути сманипулировали. То есть применили этот приём точно также, как и упоминаемые рвущиеся к власти.Форм "гречки" уйма.От пакетов гречки, скамеек-фонтанчиков и до снижения налога.Понять, что, например, "Народный фронт" "очевиднейшим образом врал по телевизору" тоже не так уж и легко большинству населения.К тому же Вы сами признаёте, что огромная часть "личностно сформировались в среде, где не было даже базовых установок как ими правильно пользоваться". И при этом возлагаете на них ответственность за то, что они такие.Как ни крути, но эти пересичные являются жертвой.На них наживаются. Их обманывают. Ими манипулируют.Как можно возлагать ответственность на жертву?!А не на тех, кто наживается, обманывает, манипулирует.Кто формирует, продвигает и контролирует базовые установки в обществе?))можновладци или пересичные?Функция дворника в обществе - быть профессионалом по уборке.Функция можновладцив в обществе - ...Если дворники полезут разбираться в политике и избираемых, то сначала пропадёт горячая водаПоэтому это совершенно нормально, что дворники и пр. разбираются плоховато.Американскому, например, обществу это отнюдь не мешает.Проблема не в этом.А в можновладцях.