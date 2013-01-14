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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:53
galex написав:
сильнейшее давление это "принесли гречку", а манипуляции это "очевиднейшим образом соврали по телевизору, а у меня не хватило мозгов понять что это неправда"?
как по мне, здесь доля вины основная.
Вы упростили...
По сути сманипулировали. То есть применили этот приём точно также, как и упоминаемые рвущиеся к власти.
Форм "гречки" уйма.
От пакетов гречки, скамеек-фонтанчиков и до снижения налога.
Понять, что, например, "Народный фронт" "очевиднейшим образом врал по телевизору" тоже не так уж и легко большинству населения.
К тому же Вы сами признаёте, что огромная часть "личностно сформировались в среде, где не было даже базовых установок как ими правильно пользоваться". И при этом возлагаете на них ответственность за то, что они такие.
Как ни крути, но эти пересичные являются жертвой.
На них наживаются. Их обманывают. Ими манипулируют.
Как можно возлагать ответственность на жертву?!
А не на тех, кто наживается, обманывает, манипулирует.
Кто формирует, продвигает и контролирует базовые установки в обществе?))
можновладци или пересичные?
Функция дворника в обществе - быть профессионалом по уборке.
Функция можновладцив в обществе - ...
Если дворники полезут разбираться в политике и избираемых, то сначала пропадёт горячая вода
Поэтому это совершенно нормально, что дворники и пр. разбираются плоховато.
Американскому, например, обществу это отнюдь не мешает.
Проблема не в этом.
А в можновладцях.
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detroytred
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:16
Sommer написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Саме тому всі , хто щось міняв проходили через революції (1956- венгри ,1968 -чехи , 1971+91- поляки, 2004+2014 - українці)
Так і будувались нові держави
Поки романтики не отримали досвіду керування державою - доти держава не ставала такою як хотіли б романтики.
С 2004 революционеры опыта управления государством получили более, чем достаточно.
Замечательно! И кто из этих опытных революционеров сейчас у власти?
Порошенко, Луценко, Турчинов, Кириленко и т.д.
Яценюк и пр. тоже были при власти.
То есть никак нельзя утверждать, что они не имеют опыта управления.
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detroytred
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:55
Shram написав: Sommer написав: yanyura написав:Sommer
Феерическое умение, двоемыслие замечательно работает у Порошенко, это его жизнь такая (не моя!), что он одновременно и революционер, и сообщник Януковича, со всеми властями дружил и при всех властях занимал хорошие места (для себя любимого).
Это как раз характеристика не революционера.
Точно. Это характеристика жулика и приспособленца.
Когда ему нужно он с синими, или с оранжевыми, или за Януковича, или на баррикадах, или прозападный, или пророссийский....
Короче чел без принципов, единственное что таких интересует - усидеть у гос.кормушки подольше, и урвать кусок Украины пожирнее.
А давай посмотрим на твоего вовочку, на правителя соседней страны... Когда ему надо - он демократ, когда надо - либерал, когда надо - националист...
Что там ты говорил про принципы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:21
Sommer написав:
..когда надо - националист
Так фюрер давно, в каком-то интервью, называл себя националистом. Лично видел.
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vladvlas
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:52
vladvlas написав: Sommer написав:
..когда надо - националист
Так фюрер давно, в каком-то интервью, называл себя националистом. Лично видел.
Я про это. И либералом он себя тоже называл, и демократом - в общем всеми теми определениями, которые так не любят ватники.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 02 сер, 2018 20:02
budivelnik написав: Shram написав:
Точно. Это характеристика жулика и приспособленца.
Когда ему нужно он с синими, или с оранжевыми, или за Януковича, или на баррикадах, или прозападный, или пророссийский....
Короче чел без принципов, единственное что таких интересует - усидеть у гос.кормушки подольше, и урвать кусок Украины пожирнее.
Кожен судить в міру своєї розпущеності....
Народний Рух зразка 1990 року і Народний рух (два) зразка 2018- це різні Народні Рухи
Партія Регіонів зразка 2000 року і Партія Регіонів Януковича - це також різні по суті партії....
Какие то тухловатые отмазки.
Петюня у Янука министром был. Целиком и полностью варился в той системе.
А потом вдруг на волне майдана "прозрел".
Сказочки для детсада.
Лет двадцать уже одни и те же олигархи делят Украину в отелях Вены, на курортах Испании, да в ресторанах за обедами.
Революционеры...
Реформаторы...
Смех да и только.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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