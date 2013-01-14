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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3983398439853986
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:43

  vladvlas написав:
  Sommer написав:Да и итог похода в кафе тоже неплохой.
Из видео ясно, что с вероятностью 99.9% чикенфюрера ликвидировали свои.


Ну там они нашли уже подозреваемых из УкроДРГ, которые охотились на несчастного с помощью "НАТОвских" устройств с искуственным интеллектом... но судя по видео - работа инсайдеров.

  vladvlas написав:У него был шанс выжить, только если бы он в Киев сбежал, от своих подельников.


Некоторые и в РФ выживают. Некоторые, другим, типа Жилина, везет меньше.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:28

Sommer
На оккупированной части практически ежедневно гибнут люди.
В том числе и дети.
Заострять внимание на этой личности, просто напросто нет необходимости по определению.
А тем более, по имеющейся в доступе информации.
Когда реально все представляют и понимают, что и в РФ ему физически не зашухариться.
Даже, если будет спокойно пасти оленей в тайге.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3983398439853986
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