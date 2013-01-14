Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer На оккупированной части практически ежедневно гибнут люди. В том числе и дети. Заострять внимание на этой личности, просто напросто нет необходимости по определению. А тем более, по имеющейся в доступе информации. Когда реально все представляют и понимают, что и в РФ ему физически не зашухариться. Даже, если будет спокойно пасти оленей в тайге.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Давайте всё же вернёмся к нашей грустной действительности - на носу зима, холод,... - что сейчас происходит с самыми большими плательщиками налогов в бюджет- Казёнными шахтами, при чём в зоне приближенной к линии разграничения - до Донецка менее 30 км.:
Вторые сутки протестуют горняки шахты "Котляревская" ГП "Селидовуголь" из-за долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он отметил, что вчера горняки шахты "Котляревская" начали свой протест с первой смены.
"Хочу напомнить, что задолженность перед шахтерами ГП "Селидовуголь" составляет 259 млн грн с учетом за сентябрь", - написал Волынец.
Насалык сбежал от неудобных вопросов горняков объединения "Селидовуголь"шахты 1-3 Новогродовская
Даты сравнивайте сами, о фактическом состоянии дел. Шахты(миллионники) принудительно банкротят - под "Приватизацию", официально вскрытые "хлебные" пласты принадлежат Ставитскому (уже гражданину Израиля - или тому, кому он их продал) В то же время "уголь" есть единственный вид твёрдого топлива для всей зоны боевых действий(ветрозаградительные посадки большей частью вырублены или сожжены), газ нет по определению в целых городах, и в много этажках отапливают квартиры углём. XVIII век + зона боевых действий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.