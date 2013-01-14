Додано: Пон 01 жов, 2018 22:28

Sommer

На оккупированной части практически ежедневно гибнут люди.

В том числе и дети.

Заострять внимание на этой личности, просто напросто нет необходимости по определению.

А тем более, по имеющейся в доступе информации.

Когда реально все представляют и понимают, что и в РФ ему физически не зашухариться.

Даже, если будет спокойно пасти оленей в тайге.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.