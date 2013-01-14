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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3983398439853986
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:43

  vladvlas написав:
  Sommer написав:Да и итог похода в кафе тоже неплохой.
Из видео ясно, что с вероятностью 99.9% чикенфюрера ликвидировали свои.


Ну там они нашли уже подозреваемых из УкроДРГ, которые охотились на несчастного с помощью "НАТОвских" устройств с искуственным интеллектом... но судя по видео - работа инсайдеров.

  vladvlas написав:У него был шанс выжить, только если бы он в Киев сбежал, от своих подельников.


Некоторые и в РФ выживают. Некоторые, другим, типа Жилина, везет меньше.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:28

Sommer
На оккупированной части практически ежедневно гибнут люди.
В том числе и дети.
Заострять внимание на этой личности, просто напросто нет необходимости по определению.
А тем более, по имеющейся в доступе информации.
Когда реально все представляют и понимают, что и в РФ ему физически не зашухариться.
Даже, если будет спокойно пасти оленей в тайге.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:28

Давайте всё же вернёмся к нашей грустной действительности - на носу зима, холод,... - что сейчас происходит с самыми большими плательщиками налогов в бюджет- Казёнными шахтами, при чём в зоне приближенной к линии разграничения - до Донецка менее 30 км.:
Вторые сутки протестуют горняки шахты "Котляревская" из-за долгов по зарплате - профсоюз
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/556010/

02.10.2018 11:59.

Вторые сутки протестуют горняки шахты "Котляревская" ГП "Селидовуголь" из-за долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он отметил, что вчера горняки шахты "Котляревская" начали свой протест с первой смены.

"Хочу напомнить, что задолженность перед шахтерами ГП "Селидовуголь" составляет 259 млн грн с учетом за сентябрь", - написал Волынец.


Можно долго и грустно повествовать, как "космические корабли бороздят просторы большого театра", но факт остаётся фактом.
Это новости с соседней шахты, того же объединения: https://ru.tsn.ua/ukrayina/na-donetchin ... 26160.html
Погиб горняк на шахте «Украина» ГП «Селидовуголь».

Интересно, но "Суд" вынесет Решение, что туда он бросился сам(да бы не платить семье регресс)
Это четырёх дневная "новость" - Луганщина http://news.bigmir.net/ukraine/1856234- ... ib-gornjak
На шахте Тошковская в Луганской области произошел обвал породы, в результате погиб шахтер.

Или http://news.bigmir.net/ukraine/1853784- ... b-rabochii
На шахте в Запорожской области погиб рабочий

Это "новости" с третьей шахты того же объединения:
https://znaj.ua/ru/politics/167056-koli ... -shahtariv
Насалык сбежал от неудобных вопросов горняков объединения "Селидовуголь"шахты 1-3 Новогродовская


Даты сравнивайте сами, о фактическом состоянии дел.
Шахты(миллионники) принудительно банкротят - под "Приватизацию", официально вскрытые "хлебные" пласты принадлежат Ставитскому (уже гражданину Израиля - или тому, кому он их продал)
В то же время "уголь" есть единственный вид твёрдого топлива для всей зоны боевых действий(ветрозаградительные посадки большей частью вырублены или сожжены), газ нет по определению в целых городах, и в много этажках отапливают квартиры углём.
XVIII век + зона боевых действий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 5742
З нами з: 20.09.12
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  #<1 ... 3983398439853986
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