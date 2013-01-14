Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer На оккупированной части практически ежедневно гибнут люди. В том числе и дети. Заострять внимание на этой личности, просто напросто нет необходимости по определению. А тем более, по имеющейся в доступе информации. Когда реально все представляют и понимают, что и в РФ ему физически не зашухариться. Даже, если будет спокойно пасти оленей в тайге.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Давайте всё же вернёмся к нашей грустной действительности - на носу зима, холод,... - что сейчас происходит с самыми большими плательщиками налогов в бюджет- Казёнными шахтами, при чём в зоне приближенной к линии разграничения - до Донецка менее 30 км.:
Вторые сутки протестуют горняки шахты "Котляревская" ГП "Селидовуголь" из-за долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он отметил, что вчера горняки шахты "Котляревская" начали свой протест с первой смены.
"Хочу напомнить, что задолженность перед шахтерами ГП "Селидовуголь" составляет 259 млн грн с учетом за сентябрь", - написал Волынец.
Насалык сбежал от неудобных вопросов горняков объединения "Селидовуголь"шахты 1-3 Новогродовская
Даты сравнивайте сами, о фактическом состоянии дел. Шахты(миллионники) принудительно банкротят - под "Приватизацию", официально вскрытые "хлебные" пласты принадлежат Ставитскому (уже гражданину Израиля - или тому, кому он их продал) В то же время "уголь" есть единственный вид твёрдого топлива для всей зоны боевых действий(ветрозаградительные посадки большей частью вырублены или сожжены), газ нет по определению в целых городах, и в много этажках отапливают квартиры углём. Питьевая вода бывает "с оказией" стоимость 1 куба воды с канализацией под 50грн. Школы разрушены программой "Опорная школа". Кто нибудь из Вас представляет, что такое дети учатся в 2 смены - под "лампочкой Илича" с напряжением 180 вольт? Машиностроительные заводы принудительно - за последние 4 года вырезаны и вывезены. XVIII век + зона боевых действий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Sommer написав:Да и итог похода в кафе тоже неплохой.
Из видео ясно, что с вероятностью 99.9% чикенфюрера ликвидировали свои.
Ну там они нашли уже подозреваемых из УкроДРГ, которые охотились на несчастного с помощью "НАТОвских" устройств с искуственным интеллектом... но судя по видео - работа инсайдеров.
vladvlas написав:У него был шанс выжить, только если бы он в Киев сбежал, от своих подельников.
Некоторые и в РФ выживают. Некоторые, другим, типа Жилина, везет меньше.
Давайте лучше вспомним об этих:
У нас любят делать селфи: Бывший пленный возмущен отсутствием господдержки в реабилитации https://dnews.dn.ua/news/690919 ДН 02.10.18 15:58DNEWS.DN.UAНОВОСТИ
У нас любят делать селфи: Бывший пленный возмущен отсутствием господдержки в реабилитации Анатолий Поляков. Фото: скриншот видео В Украине до сих пор отсутствует программа государственной поддержки людей, которые были освобождены из плена «ДНР» и «ЛНР», а избирательность такой поддержки вызывает возмущение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 октября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал бывший пленник, глава «Украинской ассоциации пленных» Анатолий Поляков.
«Со стороны государства у нас нет на сегодняшний день комплексного подхода, на государственном уровне эта проблема никак не урегулирована и не решена», – сказал он.
Поляков напомнил, что постановление Кабмина, принятое после обмена пленными, который состоялся 27 декабря, предусматривающее психологическую, правовую реабилитацию, предоставление жилья и единоразовую денежную компенсацию в размере 100 тыс. грн, распространяется не на всех бывших пленных, а только на тех, кто был освобожден 27 декабря.
«Кто хуже или лучше тех, кто был освобожден 27 декабря? Те люди, которые четвертый год находятся в плену, в подвешенном состоянии, когда они выйдут, кто примет их сегодня? У нас любят фотографироваться, выезжать, делать селфи, выкладывать в соцсети – это все круто, конечно. А вы посмотрите в души этих людей, которые возвращаются сюда, или в души тех жен, которые сегодня их ждут», – возмущается он.
«Я сам прошел плен. Для меня это больно. Когда освобождался – это был не человек, а какое-то существо, издающее постоянно лающие звуки, вместо того, чтобы о чем-то говорить. Это на самом деле очень страшно и тяжело. Там мой вес был порядка 40 кг, хотя мой нормальный вес – 70 кг», – рассказал глава «Украинской ассоциации пленных».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В своей книге Урбан, сделавший серию интервью со Скрипалем за год до его отравления, называет бывшего разведчика "бесстыдным русским националистом". Проживая в Солсбери, Сергей Скрипаль постоянно смотрел Первый канал российского телевидения и во многом поддерживал точку зрения Кремля, например, о присоединении Крыма в 2014 году, а также называл украинцев "просто овцами, которым нужен хороший пастух". Он также отказывался верить в участие российских военных в конфликте на востоке Украины и был убежден, что если бы российские солдаты зашли на украинскую территорию, они бы очень быстро дошли до Киева. Источник: https://censor.net.ua/n3089136
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На фоне системного кидалова ВСЕХ. Даже принятия Закона "О выполнении Судебных решений" в 11 году, где прощалось всем, кому должны. Я не представляю, как можно назвать такой популизм: https://ua.interfax.com.ua/news/political/535302.html К примеру по углекопам существует целый Закон "О престижности шахтёрского труда" - в соответствии которого, вернее с его учётом https://www.freelawyer.ua/consult/32949 углекопы "мрут сами", сами рождаются инвалидами 1 й группы. Сами убиваются в шахтах - по своей прихоти - давать стране уголь. Установка отработанная ещё КГБ СССР. При чём и сегодня спонсируемая КМУ (бо грошей не вистачае) - стена не пробивная. - в крайнем случае отыскивается официальный "стрелочник" - горный мастер.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Попытка общения с мозгом окончательно разрушенного восточным Геббельсом. Который при общении "на одном и том же языке" физически не воспринимающим, что ему объясняют.
То же, что и у нас сейчас получается на форуме, по причине удалённого модером и неправильно воспринятого читающими.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Подобъём изложенное: 1. Если в оккупированной части хозяйничает РФ, то кто не позволяет навести порядок в Не оккупированной части? 2. Экономические проблемы не связанные с "шахтами" - наоборот ситуация в угольной промышленности связанно с рядом проблем. Решение которых не лежит в РФ. 3. Кризис в оккупированной зоне "ОРДЛО" с уничтожением целых отраслей экономики жестко отражается на всей Украине, и восстанавливать базовые отрасля в не оккупированной части не предвидеться. 4. Кризис, в социальной политике - сознательно навязанный сокращением реального производства. При чём эта ситуация только форсируется и остро отдается в тех местах, где ещё существовало реальное сохранённое со времён СССР производство. Оно не просто не эффективное, а ему нет Альтернативы. И в нём заблокировано любое "осовремениевание". 5. "Приватизация" - здесь "чёрная часть". Вопрос: а где результаты "инвесторов"? 6. Зачем исключено население обладающее знаниями, опытом, образованием,.... из процесса приватизации? 7. Решение экономических проблем физически не может затягиваться на Десятилетия!!! 8. "Раковая опухоль" Украины не закрыта в зоне ОРДЛО, не смотря, на то, что Армия сегодня нас защищает от "русского мира". 9. Перспектив восстановления экономики Государства Украины уже более, чем "туманны". 10. Не произошло переформатирование мощностей не оккупированного Донбасса, с рынка СНГ на дефицитный рынок Украины имеено по основному мнению общества по коррупционным причинам. 11. Остатки оборонки, её предприятия не восстанавливаются, а в лучшем случае, "пацанами" банкротятся и выставляются на "приватизацию"(продажу). ..................................................................................... Может ли внешний Враг не использовать такое? Население вынуждено бежать по всему миру на Заработки. Украина вошла по новому бюджету в десятку самых беднейших стран мира. Гондурас уже для многих предел мечтаний(лично для меня это не просто дикость - это дно). Участие "порноактёров" в борьбе за "выборы" в Украине, в состоянии с Донбассом и Крымом....... Поймите, это не просто "изрыгание желчи" - лишнего не сказано. Мухи и котлеты отдельно!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Жаль Вы пропустили - модер удалил порядка 10 постов, про сегодняшнюю действительность
может просто не стоит бомбить по десятку постов подряд? благо я добавил в ЧС и иногда открываю иногда выборочно, теперь хоть лента приличнее смотрится. эти я даже не рыпался открывать. все равно чушь с вероятность овер 90% это еще у модератора ангельское терпение )))