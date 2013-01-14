Додано: Вів 02 жов, 2018 19:06

Подобъём изложенное:

1. Если в оккупированной части хозяйничает РФ, то кто не позволяет навести порядок в Не оккупированной части?

2. Экономические проблемы не связанные с "шахтами" - наоборот ситуация в угольной промышленности связанно с рядом проблем. Решение которых не лежит в РФ.

3. Кризис в оккупированной зоне "ОРДЛО" с уничтожением целых отраслей экономики жестко отражается на всей Украине, и восстанавливать базовые отрасля в не оккупированной части не предвидеться.

4. Кризис, в социальной политике - сознательно навязанный сокращением реального производства. При чём эта ситуация только форсируется и остро отдается в тех местах, где ещё существовало реальное сохранённое со времён СССР производство. Оно не просто не эффективное, а ему нет Альтернативы. И в нём заблокировано любое "осовремениевание".

5. "Приватизация" - здесь "чёрная часть". Вопрос: а где результаты "инвесторов"?

6. Зачем исключено население обладающее знаниями, опытом, образованием,.... из процесса приватизации?

7. Решение экономических проблем физически не может затягиваться на Десятилетия!!!

8. "Раковая опухоль" Украины не закрыта в зоне ОРДЛО, не смотря, на то, что Армия сегодня нас защищает от "русского мира".

9. Перспектив восстановления экономики Государства Украины уже более, чем "туманны".

10. Не произошло переформатирование мощностей не оккупированного Донбасса, с рынка СНГ на дефицитный рынок Украины имеено по основному мнению общества по коррупционным причинам.

11. Остатки оборонки, её предприятия не восстанавливаются, а в лучшем случае, "пацанами" банкротятся и выставляются на "приватизацию"(продажу).

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Может ли внешний Враг не использовать такое?

Население вынуждено бежать по всему миру на Заработки.

Украина вошла по новому бюджету в десятку самых беднейших стран мира.

Гондурас уже для многих предел мечтаний(лично для меня это не просто дикость - это дно).

Участие "порноактёров" в борьбе за "выборы" в Украине, в состоянии с Донбассом и Крымом.......

Поймите, это не просто "изрыгание желчи" - лишнего не сказано.

Мухи и котлеты отдельно!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.