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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:15
Kudrjavuy
Тяжелые наркотики - это зло для вас. Бросайте это дело.
Хотя нет, продолжайте употреблять, меньше нагрузки на ПФ Украины. (или России)
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pesikot
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