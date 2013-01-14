Додано: Сер 03 жов, 2018 16:11

Faceless написав: Люди сами создали себе такую среду. В первую очередь своей пассивностью. Люди сами создали себе такую среду. В первую очередь своей пассивностью.

"Врадиевка" - пассивность?Или Донбасс, которым по договору воспользовался внешний враг? С ещё мощнее системой геноцида.Без оружия здесь не решишь ни один вопрос Конституции Украины - именно по причине навязанной институтами Государственной власти Украины. Теперь такую-же систему, но ещё жестче, на оккупированной части введут "их соседи по Марбелье". Изначально Вам указывалось, что наша "война" имеет классический вид договорняка, что бы списать куда большие проблемы.Над созданием этой "среды" - работает громадный казённый аппарат.От институтов государственной власти Украины.(они создают свой "высокоприбыльный бизнес")Где сформированы 100% обязанности, и "маленькой ошибкой" с официальной подачи КМУ - ликвидированы все Права!Отсюда именно Вы удаляете, всё, где сразу после событий Майдана Воры, и в зоне АТО в первую очередь ликвидировали патриотов.К которым не было вопросов - осудили в том суде, откуда давал интервью Пашинин, за то, что у них оружие и они участники АТО! Их "брали" с оружием - дома, когда возвращались поесть!Ссылочки на эти "дела" я Вам выставлял."Дела такие" прокатились от Мариуполя и до Харькова.Сейчас, ликвидируют последних - по всей Украине.Кого не смогут - отправят в "шизо" - эта практика хорошо отработанная ещё в Советские времена.