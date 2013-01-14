Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Отсюда не просто отток! Половина РФ - заробитчане отсюда, Враг Донбасс даже назвал "кузницей Кадров" Ни один углекоп не желает своим детям такой судьбы! Узнайте, какой % студентов, у кого предки углекопы?
Здесь не работают, что бы жить! Здесь живут, что бы работать!
Вам давно приводил пример Украинска, где мер публично приглашал людей и каждому раздавали жильё! Только приезжайте, восстанавливайте - живите, работайте... Люди не просто бегут - они ещё и вымирают!
Этот отток должен был начаться не с возникновения ОРДЛО, а на десятки лет раньше. Тогда бы вы тут не постили тонны криминальных сводок и не лили бы слезы по обездоленным беженцам. Вы физически не можете представить логичного, адекватного поведения, адекватной и логичной реакции на сложившуюся ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ обстановку?Иначе к чему это все? С кого вы хотите слезу вышибить? Люди сами создали себе такую среду. В первую очередь своей пассивностью.
Faceless написав: Люди сами создали себе такую среду. В первую очередь своей пассивностью.
Вот как раз здесь Вы попадаете в "просак". Учитесь пожалуйста "слушать" Вам уже чужие Люди это толкуют! Для чего интервью Пашинина и выставил.
"Врадиевка" - пассивность? Или Донбасс, которым по договору воспользовался внешний враг? С ещё мощнее системой геноцида.
Без оружия здесь не решишь ни один вопрос Конституции Украины - именно по причине навязанной институтами Государственной власти Украины. Теперь такую-же систему, но ещё жестче, на оккупированной части введут "их соседи по Марбелье". Изначально Вам указывалось, что наша "война" имеет классический вид договорняка, что бы списать куда большие проблемы.
Над созданием этой "среды" - работает громадный казённый аппарат. От институтов государственной власти Украины.(они создают свой "высокоприбыльный бизнес") Где сформированы 100% обязанности, и "маленькой ошибкой" с официальной подачи КМУ - ликвидированы все Права! Отсюда именно Вы удаляете, всё, где сразу после событий Майдана Воры, и в зоне АТО в первую очередь ликвидировали патриотов. К которым не было вопросов - осудили в том суде, откуда давал интервью Пашинин, за то, что у них оружие и они участники АТО! Их "брали" с оружием - дома, когда возвращались поесть! Ссылочки на эти "дела" я Вам выставлял. "Дела такие" прокатились от Мариуполя и до Харькова. Сейчас, ликвидируют последних - по всей Украине. Кого не смогут - отправят в "шизо" - эта практика хорошо отработанная ещё в Советские времена.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Как раз на эти вопросы Вам я выставлял ссылку на речь Терещенко - мера Глухова. Кого - кого, а его трудно обвинить в том, что "он сам себе создал рогатку" и ряд уголовных дел против себя.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав: Люди сами создали себе такую среду. В первую очередь своей пассивностью.
Вот как раз здесь Вы попадаете в "просак". Учитесь пожалуйста "слушать" Вам уже чужие Люди это толкуют! Для чего интервью Пашинина и выставил.
Для начала, научитесь читать сами, а то все ваши посты в стиле "я - начальник, ты - дурак". "Понимаю", профессиональная деформация "руководителя"
Kudrjavuy написав:"Врадиевка" - пассивность? Или Донбасс, которым по договору воспользовался внешний враг? С ещё мощнее системой геноцида.
Донбасс - яркий пример сказанного Faceless. Население годами ничего не хотело менять, активно голосовало за регионалов. Потом, когда им влили в уши, что "перестанете кормить западенцев и заживёте" и "Путин поможет", сами же начали активно разрушать собственные земли.