Додано: Чет 04 жов, 2018 09:37

Во как))

Население (региона) - не такое...

По сути - народ не такой))



В регионе царил беспредел местных властей (царьков, смотрящих, бандитов), было активное вмешательство внешних сил (рфян).

Центральная власть не предпринимала никах действий, которые обязана совершать.



Наверное есть разница:

1. Должностные лица, в ПРЯМЫХ обязанностях которых, контроль законности, защита от внешнего влияния, развитие укр. культуры и т.д. - не выполняли свои обязанности в рабочее время.

2. Работяга шахтёр, отпахав в шахте, за станком, в цеху, в поле, после работы или в выходной, не имея НИКАКИХ инструментови с ограниченными правами, попытался противостоять ОРГАНИЗОВАННОЙ преступности, власть имущим кланам, внешнему влиянию.



З.Ы. как-то в школе в качестве отработки поработал месяц на конвейере... Мозги выносит напрочь, никаких желаний, кроме отоспаться и забыться после смены, нет.



З.З.Ы. ну и для совсем непонятливых простейший пример: точно также, как сейчас адекватные люди понимают, что выборы в ОРДЛО, в имеющихся условиях -- дадут лишь манипуляционный результат.



Точно также: любые выборы в тех условиях, которые были раньше на Донбассе (а именно - беспредел местных властей, бандитизм, сросшийся с властью, манипуляционный пресс на избирателя и т.д.), не могли дать иного результата.



То есть, это ошибка - завышенные требования к пересичному и полное игнорирование власть имущих.

Базирующиеся на том, что пересичные (избиратели), якобы независимо осуществляя свой выбор, делегируют власть, свои независимые желания.

В реальности же власть имущие в тот или иной способ (хоть силой, как раньше в истории, хоть манипулированием, как сейчас) сами забирают себе власть, конкурируя между собой.



Львиная доля ответственности на власть имущих, лишь малая на пересичных. Потому что реальные возможности у первых на порядки выше.



Даже самоорганизации пересичных, как правило, хватает лишь иногда на временный протест..



З.з.ы. завышенные требования к пересичному -- это один из совковых пережитков. Это тогда к пересичному выдвигались требования быть активным ... борцом, жертвуй ради .., изучай политику и пр. лабуда)))



В нормальных системах (с нормальными власть имущими) выбирай хоть Трампыча, хоть Клинтон, по большому счёту разницы никакой. Оба обеспечат.