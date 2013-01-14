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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3986398739883989
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:32

  19yuriy91 написав:
на такие идиётские посты отвечу - не суди всех по себе.
если у вас это в привычке, то не надо всех ровнять.

а по теме - если BBC - помойка, то что тада нет?

да и не взваливай на себя тяжкое бремя об этом судить, не по сеньке шапка.
не та у вас компетенция.

А у вас та компетенция ? А кто вас наделил этой компетенцией ?
А сложно вам было погуглить авторов данного опуса ? это 5 минут времени.
Или так зраду торопитесь донести, что аж тапки роняете ?
Поэтому я и спрашиваю, кушаете вы тоже с помойки, или все же выбираете себе еду ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:47

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
на такие идиётские посты отвечу - не суди всех по себе.
если у вас это в привычке, то не надо всех ровнять.

а по теме - если BBC - помойка, то что тада нет?

да и не взваливай на себя тяжкое бремя об этом судить, не по сеньке шапка.
не та у вас компетенция.

А у вас та компетенция ? А кто вас наделил этой компетенцией ?
А сложно вам было погуглить авторов данного опуса ? это 5 минут времени.
Или так зраду торопитесь донести, что аж тапки роняете ?
Поэтому я и спрашиваю, кушаете вы тоже с помойки, или все же выбираете себе еду ?

повторю- не суди всех по себе, до вашего вопроса и не знал, что люди оттуда питаются, но ,видимо, вы человек в этом деле опытный.

и в отличии о вас я не сужу о рейтингах сайта, а вы бросаетесь сразу громогласными выводами,
и шо не так с автором - агент кремля?
батенька, да вы .....

ловите ишо
Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии

Если отток кадров из армии не прекратится, то уже к началу следующего года могут возникнуть серьёзные проблемы с комплектацией частей на фронте. Фокус выяснял, каковы причины массового увольнения военных и как остановить этот процесс

https://focus.ua/politics/404210/

30 тысяч офицеров и солдат: стало известно о массовом увольнении военных из ВСУ


https://antikor.com.ua/articles/250894- ... nyh_iz_vsu

там и полторак в зрадныках

вас же и в гугле за твердолобость забанили.
19yuriy91
 
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  #<1 ... 3986398739883989
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