Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав: на такие идиётские посты отвечу - не суди всех по себе. если у вас это в привычке, то не надо всех ровнять.
а по теме - если BBC - помойка, то что тада нет?
да и не взваливай на себя тяжкое бремя об этом судить, не по сеньке шапка. не та у вас компетенция.
А у вас та компетенция ? А кто вас наделил этой компетенцией ? А сложно вам было погуглить авторов данного опуса ? это 5 минут времени. Или так зраду торопитесь донести, что аж тапки роняете ? Поэтому я и спрашиваю, кушаете вы тоже с помойки, или все же выбираете себе еду ?
19yuriy91 написав: на такие идиётские посты отвечу - не суди всех по себе. если у вас это в привычке, то не надо всех ровнять.
а по теме - если BBC - помойка, то что тада нет?
да и не взваливай на себя тяжкое бремя об этом судить, не по сеньке шапка. не та у вас компетенция.
А у вас та компетенция ? А кто вас наделил этой компетенцией ? А сложно вам было погуглить авторов данного опуса ? это 5 минут времени. Или так зраду торопитесь донести, что аж тапки роняете ? Поэтому я и спрашиваю, кушаете вы тоже с помойки, или все же выбираете себе еду ?
повторю- не суди всех по себе, до вашего вопроса и не знал, что люди оттуда питаются, но ,видимо, вы человек в этом деле опытный.
и в отличии о вас я не сужу о рейтингах сайта, а вы бросаетесь сразу громогласными выводами, и шо не так с автором - агент кремля? батенька, да вы .....
ловите ишо
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