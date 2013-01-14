напускаете на себя умный вид, не отвечая, почему ВВС стал сайтом помойкой, а автор статьи "кремлёвским агентом".
и уж тока такому умнику могут быть известны "значении которых вы даже не догадываетесь"
будь(те) попроще
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:29
напускаете на себя умный вид, не отвечая, почему ВВС стал сайтом помойкой, а автор статьи "кремлёвским агентом".
и уж тока такому умнику могут быть известны "значении которых вы даже не догадываетесь"
будь(те) попроще
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