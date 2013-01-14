напускаете на себя умный вид, не отвечая, почему ВВС стал сайтом помойкой, а автор статьи "кремлёвским агентом".
и уж тока такому умнику могут быть известны "значении которых вы даже не догадываетесь"
будь(те) попроще
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:29
напускаете на себя умный вид, не отвечая, почему ВВС стал сайтом помойкой, а автор статьи "кремлёвским агентом".
и уж тока такому умнику могут быть известны "значении которых вы даже не догадываетесь"
будь(те) попроще
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:29
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:41
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:57
*уполномочил уровнем компетенции* -- )))
Причём тут уровень компетенции? Для анализа статьи ...
В данном случае вопрос может быть лишь в плоскости доверять или не доверять изложенным в статье данным и фактам.
Так факты в реалиях гораздо негативнее. В статье всё мягко и корректно!
З.Ы. отношение командования: парню не оформляют УБД (плата за коммуналку и т.д. ..). Полковник в ГШ, курирующий это, сначала спрашивает мать - *может у него проблемы с командованием части?*
Мать: *ну и причём тут это?*
(родители сами занялись этим вопросом, потому что сын служит, а не пробивает себе льготы-блага*)
П-к: *хорошо. Я вам помогу*
Тут батя не выдерживает:* подожди, это ты нам ПОМОЖЕШЬ!!! ПОМОЖЕШЬ... Это твои служебные обязанности, а не помощь. Когда ты выбивал себе полковника под эту должность, то напирал, что вас (убд-шников) больше 200 тыс. (поэтому и посада полковничья). А теперь лепечешь, что *вас больше 200 тыс. (а я, типа, один) и помогу* Сейчас здесь будут журналисты, расскажешь о помогу*
Сразу всё сделал п-к.
Вот так... и командование части к рядовому ж-пой, и выше.
Так это всего лишь командованию бумагу оформить.. (выполнить элементарнейшие служ. обязанности).
Если же проблемы с обеспечением, графиками и т.д. (т.е. где командованию нужно самому напрягаться, что-то делать или на свий розсуд), то там вообще капец..
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:59
Не отстают))
Вот это значит, что нужно менять систему. Всю систему подхода-отношения к пересичному, к его проблемам, к приоритету человека
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