Додано: Суб 06 жов, 2018 12:57

*уполномочил уровнем компетенции* -- )))



Причём тут уровень компетенции? Для анализа статьи ...



В данном случае вопрос может быть лишь в плоскости доверять или не доверять изложенным в статье данным и фактам.



Так факты в реалиях гораздо негативнее. В статье всё мягко и корректно!



З.Ы. отношение командования: парню не оформляют УБД (плата за коммуналку и т.д. ..). Полковник в ГШ, курирующий это, сначала спрашивает мать - *может у него проблемы с командованием части?*

Мать: *ну и причём тут это?*

(родители сами занялись этим вопросом, потому что сын служит, а не пробивает себе льготы-блага*)

П-к: *хорошо. Я вам помогу*

Тут батя не выдерживает:* подожди, это ты нам ПОМОЖЕШЬ!!! ПОМОЖЕШЬ... Это твои служебные обязанности, а не помощь. Когда ты выбивал себе полковника под эту должность, то напирал, что вас (убд-шников) больше 200 тыс. (поэтому и посада полковничья). А теперь лепечешь, что *вас больше 200 тыс. (а я, типа, один) и помогу* Сейчас здесь будут журналисты, расскажешь о помогу*



Сразу всё сделал п-к.



Вот так... и командование части к рядовому ж-пой, и выше.

Так это всего лишь командованию бумагу оформить.. (выполнить элементарнейшие служ. обязанности).

Если же проблемы с обеспечением, графиками и т.д. (т.е. где командованию нужно самому напрягаться, что-то делать или на свий розсуд), то там вообще капец..