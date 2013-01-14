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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3986398739883989
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:29

  pesikot написав:19yuriy91
Кто вас уполномочил уровнем компетенции ?
Не бросайтесь теми словами, о значении которых вы даже не догадываетесь



напускаете на себя умный вид, не отвечая, почему ВВС стал сайтом помойкой, а автор статьи "кремлёвским агентом". :D

и уж тока такому умнику могут быть известны "значении которых вы даже не догадываетесь"

будь(те) попроще :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:29

  19yuriy91 написав:будь(те) попроще :mrgreen:

так кто вам предоставил компетенцию ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:41

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:будь(те) попроще :mrgreen:

так кто вам предоставил компетенцию ?

а вам?
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:57

*уполномочил уровнем компетенции* -- )))

Причём тут уровень компетенции? Для анализа статьи ...

В данном случае вопрос может быть лишь в плоскости доверять или не доверять изложенным в статье данным и фактам.

Так факты в реалиях гораздо негативнее. В статье всё мягко и корректно!

З.Ы. отношение командования: парню не оформляют УБД (плата за коммуналку и т.д. ..). Полковник в ГШ, курирующий это, сначала спрашивает мать - *может у него проблемы с командованием части?*
Мать: *ну и причём тут это?*
(родители сами занялись этим вопросом, потому что сын служит, а не пробивает себе льготы-блага*)
П-к: *хорошо. Я вам помогу*
Тут батя не выдерживает:* подожди, это ты нам ПОМОЖЕШЬ!!! ПОМОЖЕШЬ... Это твои служебные обязанности, а не помощь. Когда ты выбивал себе полковника под эту должность, то напирал, что вас (убд-шников) больше 200 тыс. (поэтому и посада полковничья). А теперь лепечешь, что *вас больше 200 тыс. (а я, типа, один) и помогу* Сейчас здесь будут журналисты, расскажешь о помогу*

Сразу всё сделал п-к.

Вот так... и командование части к рядовому ж-пой, и выше.
Так это всего лишь командованию бумагу оформить.. (выполнить элементарнейшие служ. обязанности).
Если же проблемы с обеспечением, графиками и т.д. (т.е. где командованию нужно самому напрягаться, что-то делать или на свий розсуд), то там вообще капец..
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:59

Не отстают))

http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/bl ... 49663.html

Вот это значит, что нужно менять систему. Всю систему подхода-отношения к пересичному, к его проблемам, к приоритету человека
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 17:42

detroytred
Люмпенско-инфантильная психология.
Как что-то получать, так дайте. Как обязаности, так нее, не слышали.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 22:12

Не психолог, поэтому проконсультируйтесь у специалиста - какая это психология: на белое говорить чёрное.

Парень уже выполнил свои обязанности. По буквам -- уже выполнил. За что и должен был получить УБД.

Вы точно не имели никогда дела с чиновниками.
У нас (в Украине, а не в европах) что-то требовать с чиновника (от жэковского и до командира части и т.п.), НЕ ИМЕЯ НА ЭТО ПРАВО (то есть не выполнив свои обязанности, свою сторону контракта) -- редкий случай, не характерный.
Проще -- требуют получить у нас именно своё. Пересичные граждане.
Не выполняют свои обязанности у нас чиновники и пр. можновладци. Зато получают за это (себе платят, себе оставляют кожаными диваными кабинеты, себе выписывают премии, выделяют квартиры, участки и т.д,; себе и свои родственникам, любовницам) без проблем.

Я привёл примеры двух реальных УБД-ков. Их психологию Вы охарактеризовали, как люмпенско-инфантильную?))

Не требовали с верхов, не получали своё (а только выполняли свои обязанности, молча получая только что дадут) это в совке.

Продолжайте дальше говорить на белое чёрное и наоборот.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 22:33

Почему нет и не предвидится нормальной судовой системы?
Потому что контракты...
По этим контрактам даже поверхностным взглядом видно - какая сторона не выполняет свои обязанности.
Начиная с чуть тепленькой гарячей воды оо теплосетей в кране пересичного и заканчивая командиром, не обеспечившего подчиненного.

Нормальный суд без проблем показал бы, кто больше не выполняет свои обязанности (какая сторона).
И заплатил бы чиновник ЦНАПа, составляющий реестр регистрации граждан на основании ... списка избирателей!!!))))))))
Потом по этому реестру газовщики и мусорщики лепят платежки (тем, где прописанных получилось больше), но там, где меньше - не замечают.


Но почему-то через нормальный суд (создав его) власть имущие не хотят указать на обязанности пересичным. Странно)))
detroytred
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