detroytred
Я про вас говорил, про вас
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 жов, 2018 17:24
Экспертом развелось, что тараканов в мусоропроводе.
То есть, российские войска в открытую фигачило по позициям ВСУ из Градов, а виноваты Гелетей и Муженко, потому что были не на фронте.
Если у вас память короткая, то на момент Иловайска, бОльшая часть Донецкой и Луганской области уже была освобождена.
А также напомню о Дебальцево, Минские соглашения уже были подписаны, а орки всё лезли в Дебальцево.
PS. Был такой персонаж, генерал Рубан, который руководил обменом пленных. Оказался и не генерал, и не Рубан. Вот такие они "военные эксперты"
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