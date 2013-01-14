Додано: Нед 07 жов, 2018 20:03

Юрий91

Там ключевое

- был ли приказ добробатам выдвигаться на Дебальцево, как указывает Жданов

- были ли у НГШ данные о 20 БТГ, как указывает Жданов.



То есть, если руководство и планирование операцией было на ГШ, и он имел данные о выдвижение рашколонн (окружении), то вся ответственность на ГШ.



Но ГШ недвусмысленно указывает на своеволие добробатов...



Имхо. Правды там не узнать. Простые пересичные всл были далеки от этой информации, а вышестоящие ... как обычно 50 на 50 (одни будут говорить одно, другие противоположное).



Более вероятно, что координация между добробатами и ЗСУ была на нулевом уровне. На чём и сыграл враг.



А так ... ответственность всегда на командире. При желании навесить всё на Верховного, НГШ, комбатов легко. Обоснованно навесить.



Именно поэтому при должном уровне ответственности на кресла-должности вышестоящие шли бы только люди, имеющие знания, опыт, ответственность и пр. качества.