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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3987398839893990
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:15

detroytred
Я про вас говорил, про вас
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:24

  19yuriy91 написав:такое вот мнение
Иловайской трагедии можно было избежать, - Жданов

https://www.youtube.com/watch?v=1Cn_DUOR61w

Экспертом развелось, что тараканов в мусоропроводе.
То есть, российские войска в открытую фигачило по позициям ВСУ из Градов, а виноваты Гелетей и Муженко, потому что были не на фронте.
Если у вас память короткая, то на момент Иловайска, бОльшая часть Донецкой и Луганской области уже была освобождена.
А также напомню о Дебальцево, Минские соглашения уже были подписаны, а орки всё лезли в Дебальцево.
PS. Был такой персонаж, генерал Рубан, который руководил обменом пленных. Оказался и не генерал, и не Рубан. Вот такие они "военные эксперты"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:48

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:такое вот мнение
Иловайской трагедии можно было избежать, - Жданов

https://www.youtube.com/watch?v=1Cn_DUOR61w

Экспертом развелось, что тараканов в мусоропроводе.
То есть, российские войска в открытую фигачило по позициям ВСУ из Градов, а виноваты Гелетей и Муженко, потому что были не на фронте.
Если у вас память короткая, то на момент Иловайска, бОльшая часть Донецкой и Луганской области уже была освобождена.
А также напомню о Дебальцево, Минские соглашения уже были подписаны, а орки всё лезли в Дебальцево.
PS. Был такой персонаж, генерал Рубан, который руководил обменом пленных. Оказался и не генерал, и не Рубан. Вот такие они "военные эксперты"


такие они - форумные ыксперды,во всём то они разбираются, всё знают, на любой вопрос ответ дадут, любому укажут на его ошибочность и никчемность.
а кто же они такие?
да куй их знает, имена их никому неведомы, а слова их подкреплены только высоким их мнением о себе.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:30

pesikot
)))
Я ссылался на требования конкретных лиц.

То, что Вы пишите без всякого повода в мою сторону, это понятно уже давно. То есть потолка!
Именно поэтому я опираюсь на мнение других, как аргумент.

Будивельнык вон дооппонировался, что Никсон и Фридман - фантазии америкосив.
У Вас, получается, выполнившие свои обязанности ато-шники, имеют люмпенско-инфантильную психологию -- потому что требуют, а об обязанностях не слышали.

З.Ы. Вы-то свои голословные выпады попробуйте подкреплять хоть какими-то аргументами. Выражать лишь своё отношение-оценку (тем более негативное) двумя строчками = голословить.

З.з.ы. Вы *слышали* о моём выполнении своих обязанностей? Проинформируйте. Вместо голословного *... нее, не слышали*. Ведь на базе этих Ваших знаний Вы сделали свой вывод.
Короче - продемонстрируйте свои способности экстрасенса.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:03

Юрий91
Там ключевое
- был ли приказ добробатам выдвигаться на Дебальцево, как указывает Жданов
- были ли у НГШ данные о 20 БТГ, как указывает Жданов.

То есть, если руководство и планирование операцией было на ГШ, и он имел данные о выдвижение рашколонн (окружении), то вся ответственность на ГШ.

Но ГШ недвусмысленно указывает на своеволие добробатов...

Имхо. Правды там не узнать. Простые пересичные всл были далеки от этой информации, а вышестоящие ... как обычно 50 на 50 (одни будут говорить одно, другие противоположное).

Более вероятно, что координация между добробатами и ЗСУ была на нулевом уровне. На чём и сыграл враг.

А так ... ответственность всегда на командире. При желании навесить всё на Верховного, НГШ, комбатов легко. Обоснованно навесить.

Именно поэтому при должном уровне ответственности на кресла-должности вышестоящие шли бы только люди, имеющие знания, опыт, ответственность и пр. качества.
detroytred
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  #<1 ... 3987398839893990
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