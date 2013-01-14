detroytred
Я про вас говорил, про вас
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 жов, 2018 17:24
Экспертом развелось, что тараканов в мусоропроводе.
То есть, российские войска в открытую фигачило по позициям ВСУ из Градов, а виноваты Гелетей и Муженко, потому что были не на фронте.
Если у вас память короткая, то на момент Иловайска, бОльшая часть Донецкой и Луганской области уже была освобождена.
А также напомню о Дебальцево, Минские соглашения уже были подписаны, а орки всё лезли в Дебальцево.
PS. Был такой персонаж, генерал Рубан, который руководил обменом пленных. Оказался и не генерал, и не Рубан. Вот такие они "военные эксперты"
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:48
такие они - форумные ыксперды,во всём то они разбираются, всё знают, на любой вопрос ответ дадут, любому укажут на его ошибочность и никчемность.
а кто же они такие?
да куй их знает, имена их никому неведомы, а слова их подкреплены только высоким их мнением о себе.
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:30
pesikot
)))
Я ссылался на требования конкретных лиц.
То, что Вы пишите без всякого повода в мою сторону, это понятно уже давно. То есть потолка!
Именно поэтому я опираюсь на мнение других, как аргумент.
Будивельнык вон дооппонировался, что Никсон и Фридман - фантазии америкосив.
У Вас, получается, выполнившие свои обязанности ато-шники, имеют люмпенско-инфантильную психологию -- потому что требуют, а об обязанностях не слышали.
З.Ы. Вы-то свои голословные выпады попробуйте подкреплять хоть какими-то аргументами. Выражать лишь своё отношение-оценку (тем более негативное) двумя строчками = голословить.
З.з.ы. Вы *слышали* о моём выполнении своих обязанностей? Проинформируйте. Вместо голословного *... нее, не слышали*. Ведь на базе этих Ваших знаний Вы сделали свой вывод.
Короче - продемонстрируйте свои способности экстрасенса.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:03
Юрий91
Там ключевое
- был ли приказ добробатам выдвигаться на Дебальцево, как указывает Жданов
- были ли у НГШ данные о 20 БТГ, как указывает Жданов.
То есть, если руководство и планирование операцией было на ГШ, и он имел данные о выдвижение рашколонн (окружении), то вся ответственность на ГШ.
Но ГШ недвусмысленно указывает на своеволие добробатов...
Имхо. Правды там не узнать. Простые пересичные всл были далеки от этой информации, а вышестоящие ... как обычно 50 на 50 (одни будут говорить одно, другие противоположное).
Более вероятно, что координация между добробатами и ЗСУ была на нулевом уровне. На чём и сыграл враг.
А так ... ответственность всегда на командире. При желании навесить всё на Верховного, НГШ, комбатов легко. Обоснованно навесить.
Именно поэтому при должном уровне ответственности на кресла-должности вышестоящие шли бы только люди, имеющие знания, опыт, ответственность и пр. качества.
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:07
detroytred
по иловайску много вопросов.
в том числе и кто давал команду добробатам.
у победы много отцов, а поражение всегда сирота
но при должном расследовании, думаю, правда, или её большая часть, была бы установлена.
там ещё упоминается о "странном" рейде гиркина из славянска в донецк.
по которому вопросов не меньше
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:53
если бы в Украине в начале 2014 года соблюдали бы украинские законы, то можно было бы избежать очень многого...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:01
Яку політику держава потрібна проводити щодо вчителей, що працюють під окупацією?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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