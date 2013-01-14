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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3988398939903991
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:49

  Первый написав:
  19yuriy91 написав:шо ж за нападение такое

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
3 ч. ·

У зв’язку з вибухом на 6-му арсеналі, по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи

О 3 годині 30 хвилин надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події.

Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу вибула на місце події.

Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.


https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... =3&theater

и никто не отвечает.
таки, может "следует менять б***"?

Свято прийшло на вулиці ватостану. Ти б так не радів.


Свято прийшло ???? :evil:

вата это у тебя в голове
в стране один за другим взрываются склады, а таким, как ты - всё божья роса.
везде перемогу и зрадныкив найдут

за зраду не скажу, но разгильдяйство, халатность и БЕЗНАКАЗАННОСТЬ рулит, а вы всё позитив ищите.

как раз вовремя
Суд восстановил в должности ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее


https://kh.depo.ua/rus/kh/vporalisya-be ... 1005848711

таки кровати менять, б..ди незаменимы и недоторкани
19yuriy91
 
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