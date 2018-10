Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

У зв’язку з вибухом на 6-му арсеналі, по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи



О 3 годині 30 хвилин надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події.



Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу вибула на місце події.



Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.